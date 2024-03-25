В РФ появился конкурент «Ларгуса» от Renault: что это за минивен, его цена

Фото: Norbert Aepli, Switzerland (User:Noebu), CC BY 3.0/Wikimedia Commons

Dacia Lodgy

В России в продаже появились модели Renault/Dacia Lodgy, которую иногда называют альтернативой Lada Largus. Причем в России можно найти как подержанные, так и новые Lodgy с пробегом до 100 км. Что представляет собой эта модель, почему ее не начали делать в России и когда же появится в продаже «Ларгус» — в материале NEWS.ru.

Что такое Renault/Dacia Lodgy

В России в настоящий момент отсутствуют бюджетные модели, которые имели бы семь посадочных мест в салоне — как правило, три ряда кресел имеют лишь дорогие внедорожники или однообъемники. Однако далеко не все семьи, у которых более трех детей, могут позволить себе такие автомобили. Единственным вариантом относительно бюджетной семиместной модели еще недавно был Lada Largus. Однако в 2022 году в Тольятти прекратили выпуск этой модели.

Модель Lodgy была впервые представлена в 2012 году на автосалоне в Женеве, причем изначально ее показали под маркой Dacia (затем была создана версия и под брендом Renault). Эта модель была построена на той же платформе, что и все другие модели Dacia: Logan, Sandero, Duster и прочие.

Lodgy представлял собой однообъемник с передним приводом, который при относительно небольших габаритах имел просторный салон с тремя рядами кресел. В отличие от универсала Largus у этой модели более высокая крыша, что позволило сделать салон чуть просторнее. Ну а в движение Lodgy приводился стандартными для Dacia четырехцилиндровыми двигателями: дизельными объемом 1,5 л или бензиновыми объемом 1,2 л или 1,6 л.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Dacia Lodgy

Выпуск Lodgy был развернут на заводе Renault в Марокко. Кроме того, модель выпускали и в Индии. Рассматривалась возможность организации сборки Lodgy и в России — модель хотели делать на заводе Renault в Москве. Однако французы решили сосредоточиться на производстве более привычных седанов, хетчбэков и внедорожников. Кроме того, в 2012 году в России появился универсал Lada Largus, который по своей концепции был близок к Lodgy.

Что у Lodgy в салоне

Lodgy, как и все остальные автомобили «логановского» семейства, не может похвастать дорогими материалами отделки салона: в основном тут используется дешевый жесткий пластик, а кресла обшиты простой тканью. При этом совсем «пустыми» Lodgy не бывают — у них есть кондиционер, небольшой экран мультимедийной системы, две подушки безопасности, система стабилизации, парктроник, электроприводы стекол и зеркал.

Продающиеся у нас Lodgy обычно оснащаются дизельным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 85 л. с. Совсем не много для большой машины, особенно если она полностью загружена. Однако Lodgy никогда и не претендовал на звание спорткара. Коробка передач при этом будет механической.

Фото: Fabian.rangol, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Dacia Lodgy

Цена Lodgy в России

Продающиеся сейчас Lodgy стоят от 2,7 млн руб. При этом речь идет о моделях 2022 года выпуска. Однако скоро у Lodgy и других семиместных однообъемников может появиться конкурент — АвтоВАЗ планирует уже в 2024 году возобновить серийное производство универсалов Largus.

Так, в феврале 2024 года в Ижевске (а производство «Ларгусов» перенесли именно туда) была собрана первая опытная партия Lada Largus, а на май намечен старт серийного производства.

Сколько может стоить новый Lada Largus

АвтоВАЗ ранее выпускал несколько модификаций Largus: был универсал в пяти- или семиместной версии, плюс продавалась грузовая версия, которая называлась Largus Van (она не имела второго и третьего рядов сидений, а вместо них был грузовой отсек, куда помещался стандартный европоддон). Мало того, была и внедорожная модель Largus Cross, которая могла похвастать дорожным просветом в 200 мм и защитным обвесом кузова. Полного привода у «Кросса», правда, не было — среди всех моделей «логановского» семейства он был доступен только на Duster.

В 2023 году, когда АвтоВАЗ продавал последние Largus, рекомендованные цены на эти модели стартовали с отметки от 1 300 900 руб. за пятиместную версию в минимальной комплектации и до 1 511 900 руб. за Largus Cross с максимальным набором оснащения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Largus Cross

Однако после возобновления производства в 2024 году цены наверняка будут выше. Можно предположить, что базовая версия пятиместного «Ларгуса» будет стоить от 1,5 млн руб. Но даже если машины в богатом оснащении будут дороже 2 млн руб., то они все равно окажутся заметно выгоднее Lodgy.

К тому же остальные семиместные легковые модели окажутся дороже Largus. Например, китайский кроссовер Dongfeng 580 с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с. и автоматом стоит 2,5 млн руб., Chery Tiggo 8 без учета скидок при покупке в кредит продается за 2 730 000 руб., а большие однообъемники обойдутся уже дороже 5-6 млн руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru e-Largus

Электрический Largus

Интересно, что Волжский автозавод начнет выпуск не только Largus с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (90 или 106 л. с.), но и с электрическим. Такие машины будут называться e-Largus.

Ожидается, что номинальная мощность электромотора у e-Largus составит 50 кВт, а пиковая — 120 кВт. При этом универсал в пассажирской версии получит две батареи суммарной емкостью 61 кВт·ч, а грузовой фургон — одну батарею на 45,7 кВт·ч или две на 61 кВт·ч. Ожидается, что с двумя аккумуляторами e-Largus сможет проезжать до 390 км, при этом максимальная скорость модели составит 145 км/ч.

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