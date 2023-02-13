Россия нарастила поставки подержанных машин из недружественной страны Россия нарастила поставки подержанных машин из Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей с пробегом в автомобильном салоне

Поставки в Россию из Японии автомашин с пробегом выросли в 2022 году почти на 32% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила ТАСС официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA). По ее данным, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тысячи машин с пробегом из Японии, наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser.

Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом, — заявила собеседница агентства в ответ на вопрос о причинах роста.

Японский эксперт сообщила, что поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России. Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовала хорошая работа порта Владивостока и падение курса иены по отношению к доллару и евро.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что марка приобретаемого подержанного автомобиля должна быть «проверенной временем» и находиться на рынке не первый год. По его словам, оптимальным выбором всегда станет популярная модель, так как её потом можно будет легко продать и найти для нее запчасти. При этом лучше покупать машины без технических наворотов.