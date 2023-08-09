Как ездить на машине в жару: 5 советов, которые помогут водителям летом Когда на улице высокая температура воздуха и яркое солнце, нужно внимательнее относиться к своему здоровью, особенно если вы за рулем

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Во многих регионах России в первой половине августа 2023 года установилась жаркая погода. Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал NEWS.ru, что в ближайшие пять дней в Москве прогнозируется от 28 до 30 градусов тепла, а отклонение от нормы будет превышать восемь градусов. Жарко будет и в остальных регионах европейской части России, а также в Западной Сибири и на Урале. Как ездить на автомобиле в условиях аномальной жары — в материале NEWS.ru.

Сколько и что пить в жару

Главное правило во время жары (и не важно водитель вы, пассажир или пешеход) — это пить много воды. Если жидкости будет достаточно, то организм в большинстве случаев справится с высокой температурой. Однако стоит упустить момент и не выпить вовремя глоток воды, как могут возникнуть проблемы.

При этом в жару водителям подойдет не любая жидкость. Например, крайне не рекомендуется употреблять крепкий кофе и всевозможные энергетики, лучше отказаться от газировок и соков в пакетах, в которых много сахара. В магазине лучше остановить выбор на обычной или минеральной воде. А вот если вы дома, то можно самому приготовить натуральный морс, чай, травяные настои и прочее.

Кроме того, в жару нужно не только пить много воды, но и правильно питаться. Так, Роспотребнадзор при высокой температуре воздуха рекомендует отказаться от употребления «тяжелой» пищи, например мяса. Также лучше не есть мед — он оказывает дополнительное согревающее воздействие, а его лучше избежать.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо мяса лучше съесть свежие овощные салаты с большим содержанием клетчатки, супы (содержат много жидкости), фрукты. При этом водителю настоятельно не рекомендуется переедать.

Какую одежду выбирать водителям в жару

Если вы едете с работы, где необходимо носить деловой костюм, то в машине снимите галстук и пиджак, расстегните верхнюю пуговицу на воротнике рубашки и манжеты на рукавах. Выходя из салона автомобиля, обязательно надевайте головной убор, чтобы не получить солнечный удар.

Как правильно пользоваться кондиционером в жару

Кондиционер — это настоящее спасение водителей от жары. Сейчас это устройство есть во многих автомобилях. Даже Lada Granta — самая дешевая машина на нашем рынке — может быть оснащена кондиционером, хотя в базовую комплектацию он не входит.

Однако нужно уметь пользоваться кондиционером. Иначе можно заболеть. Нельзя сразу же включать кондиционер на полную мощность, как только вы сели в машину. «Перед поездкой сначала опустите стекла автомобиля, дав воздуху проветриться, и только потом включайте кондиционер», — рекомендовали в ГИБДД России.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После старта включите на кондиционере не минимально возможные плюс 16–17 градусов, а, например, плюс 20. Причем сделайте так, чтобы холодный воздух дул не на вас, а в сторону. Например, вправо (если вы один в машине).

Как правильно тонировать стекла

Тонировка стекол считается одним из самых эффективных способов защиты от прямых солнечных лучей. Если стекла машины затонированы темной пленкой, то салон меньше нагревается в жару, да и прямые солнечные лучи не ослепляют.

Однако, решаясь на тонировку, нужно помнить, что в России действуют серьезные ограничения на использование пленки на стеклах. Так, фактически запрещено затемнять лобовое и передние боковые стекла: согласно ГОСТ 33997–2016 их светопропускная способность должна быть не менее 70%. А если учесть, что стекла сами по себе пропускают не весь свет, то получается, что «лобовуху» и передние боковые стекла можно затонировать лишь почти прозрачной пленкой. При этом в продаже она почти не встречается, да и практического смысла в ней не много.

Правда, закон допускает одну поблажку — можно затонировать верхнюю часть лобового стекла. У легковых машин, кроссоверов и легких грузовиков ширина этой пленки должна составлять не более 14 см.

Но что будет, если инспектор ГИБДД остановит автомобиль, у которого затонированы не только задние боковые стекла, но и передние? В этом случает он может при помощи специального прибора под названием «тауметр» проверить светопропускную способность стекол. И если она не соответствует нормам, то гаишник выпишет штраф 500 руб. (или сделает предупреждение).

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На первый взгляд, наказание совсем небольшое, к тому же штраф можно заплатить со скидкой 50% в течение первых 20 дней. Но вместе со штрафом инспектор обычно составляет «предписание на устранение нарушения», в котором сказано, что в течение 10–20 дней пленку нужно снять. И если этого не сделать, то при повторной остановке инспектор ГИБДД уже составит протокол по статье 19.3 КоАП «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». И наказание по ней весьма суровое: штраф две — четыре тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 40–120 часов. Наказание выбирает суд.

Где парковать автомобиль в жару

Если есть возможность, то при парковке автомобиля выбирайте место в тени. Но что делать, если найти тень не получается?

В этом случае помогут специальные солнцезащитные шторки, которые устанавливаются у лобового стекла. Они бывают разных размеров и форм, поэтому вы можете подобрать идеальный вариант для себя (например, можно купить с рисунком любимых героев из мультиков — дети обычно рады таким шторкам). Если тратить деньги на шторку не хочется, то можно разорвать картонную коробку и использовать ее части для защиты от солнца. Выглядит картон не так красиво, как специальные шторки, однако защищает от солнца не менее эффективно.

Еще один вариант — это использовать ткань для защиты от солнца. В этом случае можно прикрыть весь автомобиль вместе с крышей, а зафиксировать ее можно дверьми машины. Такой способ защиты от солнца можно нередко увидеть в южных странах.

Что никогда нельзя делать в жару

Оставлять животных или детей в салоне, особенно при выключенном двигателе и кондиционере.

Продолжать движение, если почувствовали недомогание, головокружение и прочее. Возможно, у вас тепловой удар.

Превышать скорость: в ГИБДД отмечают, что в жару и на ярком солнце внимание водителей притупляется, что может привести к ДТП.

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