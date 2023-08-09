В Роспотребнадзоре исключили проникновение бубонной чумы в Россию Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков завоза бубонной чумы из Монголии в Россию

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Роспотребнадзор исключил риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии, сообщает ТАСС. В ведомстве добавили, что проводятся профилактические меры.

Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен, — рассказали в пресс-службе.

Ранее начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что в Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы. По ее словам, патоген нашли в организме погибшего детеныша сурка. На данный момент заразившихся нет. Регион обнаружения патогена граничит с российским субъектом Республика Тыва. При этом в Монголии нашли 137 очагов чумы в 17 провинциях, в зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе РФ и Китая.

8 августа в столице Монголии Улан-Баторе мужчину госпитализировали после того, как он съел мясо сурка, сообщили в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии. Уточняется, что он заразился бубонной чумой.