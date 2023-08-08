В Монголии госпитализировали мужчину с бубонной чумой В Улан-Баторе мужчину после съедения мяса сурка госпитализировали с бубонной чумой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Монголии Улан-Баторе мужчину госпитализировали после того, как он съел мясо сурка, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии. Уточняется, что он заразился бубонной чумой.

Отмечается, что вместе с ним изолировали еще пять человек из ближайшего окружения.

Ранее начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что в Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы. По ее словам, патоген нашли в организме погибшего детеныша сурка. На данный момент заразившихся нет. Регион обнаружения патогена граничит с российским субъектом Республика Тыва. При этом в Монголии нашли 137 очагов чумы в 17 провинциях, в зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе РФ и Китая.

В конце июня в Монголии заболел чумой 21-летний молодой человек — как выяснилось, он съел инфицированное мясо суслика. Местные специалисты незамедлительно приняли меры против распространения инфекции: юноша был госпитализирован, а 40 человек, которые с ним контактировали, были срочно изолированы. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, с 4 июля в регионах, где возможны чумные очаги, усилили меры по профилактике этой болезни.