На российско-монгольской границе нашли патоген бубонной чумы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы, сообщила ТАСС начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав. По ее словам, патоген нашли в организме погибшего детеныша сурка. На данный момент заразившихся нет.

19 июля по звонку из аймака (провинции. — NEWS.ru) Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении. — NEWS.ru) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы, — заявила Роломжав.

Регион обнаружения патогена граничит с российским субъектом Республика Тыва. При этом в Монголии нашли 137 очагов чумы в 17 провинциях, в зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе РФ и Китая.

В конце июня в Монголии заболел чумой 21-летний молодой человек — как выяснилось, он съел инфицированное мясо суслика. Местные специалисты незамедлительно приняли меры против распространения инфекции: юноша был госпитализирован, а 40 человек, которые с ним контактировали, — срочно изолированы.

В связи с этим по постановлению главного государственного санитарного врача РФ, которое вступило в силу 4 июля, в регионах, где возможны чумные очаги, усилили меры по профилактике этой болезни.