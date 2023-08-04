Что делать водителю во время дождя: как правильно проезжать лужи Если вода попадет в цилиндры, двигатель можно выбрасывать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как правильно вести автомобиль во время дождя? Нужно ли проезжать лужу на высокой скорости или лучше притормозить? Что делать, если при проезде затопленного участка двигатель внезапно заглох? Как водителю безопасно и без поломок пережить очередной ливень — в материале NEWS.ru.

Почему вода опасна для автомобиля

Вода опасна для двигателя автомобиля — если она попадет в цилиндры, то в мгновение выведет его из строя. Ведь воду практически невозможно сжать, и поршни двигателя, которые сжимают топливовоздушную смесь, при контакте с водой попросту ломаются — происходит так называемый гидроудар. Последствия его могут быть катастрофическими — иногда проще купить новый двигатель, чем ремонтировать поврежденный.

Кроме того, от попадания воды может сломаться электроника, а ее в современных машинах очень много. Да и вода в салоне машины — это не лучшая история. Обычно после того, как машина была затоплена, в салоне появляются плесень, грибок и посторонние запахи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что делать, если при движении по глубокой луже заглох двигатель

Если при проезде затопленного участка двигатель внезапно прекратил работу, то, скорее всего, произошел гидроудар: вода через воздухозаборник и воздушный фильтр попала в камеру сгорания, поршень на огромной скорости столкнулся с жидкостью, не смог ее сжать, и шатун поршня погнулся — иногда также трескается крышка блока цилиндров.

Поэтому если мотор заглох при проезде глубокой лужи, то ни в коем случае не стоит пытаться его завести — в этом случае вы только усугубите ситуацию. Необходимо остановиться, открыть капот и проверить, есть ли вода в воздушном фильтре. Даже если ее там нет, не стоит вновь заводить двигатель. Лучше всего в такой ситуации вызвать эвакуатор и поехать в автосервис.

Поможет ли полис ОСАГО или каско при гидроударе двигателя

Нет. Полис ОСАГО — это страхование вашей гражданской ответственности. Если вы виновник ДТП, то по полису отремонтируют машину второго участника аварии. Страховка каско от гидроудара, как правило, не защищает — обычно в договоре даже прописано, что страховка не работает при поломке автомобиля «в результате эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Риск гидроудара двигателя автомобиля, возникший в результате попытки автовладельца проехать по затопленному участку дороги, либо попытка запустить двигатель автомобиля, когда он находится в воде, не является стандартным риском. По полису автокаско в возмещении по такому событию может быть отказано.

«Страховая компания может рассматривать данный случай как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации транспортного средства», — разъяснил Всероссийский союз страховщиков. При возникновении риска проезда автомобиля по затопленному участку дороги необходимо либо изменить маршрут, чтобы избежать такого проезда, либо остановить движение.

Подтопление автомобиля в результате сильных дождей позволяет получить компенсацию по полису каско (если речь идет о «полном каско» со «стихийными бедствиями»). Даже после того как уровень воды уменьшился, не стоит заводить двигатель — лучше всего сначала обратиться в страховую компанию и ждать инструкций от нее. Возможно, придется вызвать участкового полицейского и получить у него справку, произвести фото- и видеосъемку, доказывающую, что был сильный дождь и так далее.

Потерял номер при проезде лужи: что делать

При утере одного или даже двух регистрационных знаков не нужно перерегистрировать автомобиль и получать новые документы. Достаточно просто сделать дубликат знаков в компаниях, которые имеют соответствующие лицензии МВД. Это стоит около 700–1500 руб. за один знак.

При этом нужно помнить, что движение с одним регистрационным знаком сурово наказывается. Согласно статье 12.2 КоАП, за это предусмотрен штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца. Поэтому при потере номера лучше поехать за дубликатом на такси или общественным транспортом. Не надо пытаться самостоятельно сделать временный номер из картона. Если инспектор ГИБДД вас остановит, то составит протокол уже по статье 12.4 «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». А это лишение прав на 6–12 месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как не потерять номер при проезде лужи

Если вы преодолели большую водную преграду, то лучше всего остановиться, выйти из машины и проверить наличие автомобильных номеров.

Самым простым и дешевым способом сохранения номерных знаков при проезде луж является использование пластиковых хомутов, которые продаются в любом строительном магазине. Благодаря им номер надежно фиксируется к рамке и случайно не слетит. Однако если вы не доверяете хомутам, то можно приобрести специальные «антивандальные рамки для регистрационных знаков». Они крепятся к бамперам анкерами, а номерной знак фиксируется при помощи секретных или срывных болтов на выбор. Цена подобных рамок — от 700 до 2500 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно ездить по затопленным улицам

Если дождь застал вас в пути и вы видите перед собой затопленную водой улицу, то не надо спешить. Лучше всего остановиться и пропустить вперед другую машину — благодаря ей вы увидите, какие впереди ямы и как сильно автомобиль может погрузиться в воду. Если вы понимаете, что уровень воды критический и заливает капот, то настоятельно рекомендуем остановиться и выключить двигатель.

Но бывают случаи, когда безопаснее продолжить движение, чем останавливаться (например, в низине). В этом случае по возможности действуйте по следующей схеме:

Проверьте дно: если условия позволяют, то пройдите пешком участок, который вы планируете проезжать. Проверьте наличие ям, рассчитайте траекторию. Если траектория сложная, то используйте вешки для обозначения места проезда.

Если дно недостаточно твердое, то снизьте давление в шинах до 1 атмосферы.

Заранее закрепите в проушине трос (чтобы не нырять в том случае, если застрянете).

Заранее снимите номерные знаки.

Въезжайте в воду медленно. При наличии полного привода заранее его включите (заблокируйте дифференциалы и включите пониженную передачу, если таковые имеются).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не бойтесь залить выхлопную трубу и не газуйте. Выхлопные газы естественным путем будут выталкивать воду.

При въезде в воду одномоментно резко нажмите на тормоз и тут же снова продолжите движение. Благодаря этому вы создадите перед капотом волну. Старайтесь следовать за этой волной.

Если вода заливает капот — глушите двигатель. Тем самым вы спасете его от гидроудара.

Выехав на сушу, остановитесь и слейте воду, если она попала в салон.

Проверьте масло в двигателе. Если на щупе или заливной горловине видна эмульсия — значит, в масло попала вода. В этом случае масло придется заменить. На внедорожниках также нужно проверить масло в мостах, коробке передач, раздатке.

Просушите тормоза: слегка нажмите на них несколько раз.

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