Платный въезд в город: возможен ли в России, в каких странах он уже есть В Петербурге предложили пускать автомобилистов в центр города только за деньги. В каких городах и странах еще платный проезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь начали обсуждать перспективу введения платного въезда в город. В Законодательном собрании Петербургауверены, что рано или поздно Северная столица станет платной для водителей. Поможет ли это городу и почему столько надежд возлагается на платный въезд — в материале NEWS.ru.

Почему в Петербурге предложили платный въезд в центр города

«Все должны быть готовы к тому, что через какой-то период времени въезд в центр города будет платный. Это невозможно, мы огромный мегаполис, идёт огромная нагрузка на центр города, огромный транзит идёт», — отметил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

В Петербурге не в первый раз говорят о введении платы за въезд в город. Ранее такие предположения прозвучали еще в 2008 году, причем даже называли сумму — 50 руб. с легкового автомобиля. Тогда идея не получила продолжения. Однако в прошлом году про платный въезд заговорили вновь. И даже были заявления, что он станет частью новой транспортной реформы, которую начали власти Северной столицы.

Но поможет ли Петербургу введение платного въезда? И если да, то что для этого нужно сделать? Ответы на эти вопросы может дать мировой опыт введения платного въезда.

Сингапур: самая сложная система платного въезда

При разговоре о платном въезде в город российские чиновники, как правило, вспоминают Лондон, где плату начали собирать в 2003 году. Однако наибольший опыт по взиманию платы с водителей есть у Сингапура, ведь там подобная мера заработала еще в 1974 году. Причина для введения платного въезда была простой — город задыхался от пробок, а количество личных машин росло стремительными темпами.

Важно отметить, что за несколько лет до введения платного въезда власти Сингапура осуществили большую транспортную реформу. Они стали вкладывать огромные средства в развитие общественного транспорта, построили новые линии поездов, закупили большое количество автобусов и прочее.

Платный въезд в Сингапуре доказал свою эффективность на первом этапе — в утренние часы машин на дорогах стало на 76,3% меньше. Потом, правда, люди стали привыкать к тому, что отныне за проезд надо платить, и количество пробок на дорогах вновь начало расти.

Фото: shutterstock.com Сингапур

А в 1998 году в Сингапуре заработала система Electronic Road Pricing (ERP). Весь город был поделен на зоны, перед каждой из них были установлены специальные «ворота», которые следили за автомобилями (одновременно машины получили модули In-Vehicle Unit, которые передавали сигнал о проезде).

Благодаря системе ERP власти Сингапура создали очень гибкую систему управления трафиком: стоимость проезда зависит не только от района, но и от времени. Причем временной шаг в тарифах — 30 минут. Цена зависит в первую очередь от скорости движения. Если она падает меньше 20 км/ч для города или 45 км/ч — для скоростных магистралей, то стоимость проезда увеличивается. Скорость стала выше 30 км/ч — цена автоматически снижается.

Благодаря этому сингапурцы могут сами регулировать свой график жизни. Хочешь сэкономить — выезжай на работу чуть пораньше, а возвращайся на час попозже. Или выбери маршрут не через загруженный центр, а по окружным дорогам, ведь платить придется при въезде в каждую зону, где сейчас много автомобилей.

Кстати, в Сингапуре работают и другие меры по ограничению движения. И речь не только о платной парковке. Например, тут есть специальные автомобильные «номера выходного дня» — на машинах с ними можно ездить по дорогам только в субботу, воскресенье и праздники (а также в будни по вечерам). Надо поехать куда-то в понедельник днем? Тогда покупай специальное разовое разрешение. Конечно, такие автомобильные номера неудобны для собственников машин. Но они помогают водителям сэкономить на налогах большую сумму.

Лондон: 1800 рублей в сутки

С 2003 года к Сингапуру присоединился Лондон. Система там оказалась попроще, чем в Сингапуре: при въезде в платную зону стоят камеры, которые считывают номера машин (а деньги затем автоматически списываются со счета автовладельца либо можно будет заплатить потом на сайте). Плату берут за въезд с 7 утра до 18 вечера (в выходные — с 12:00 до 18:00), причем вне зависимости от загруженности дорог и района. Единственные два дня в году, когда Лондон становится бесплатным для водителей, это Рождество и Новый год.

Изначально въезд в центр Лондона стоил пять фунтов. Однако затем тариф был увеличен до £15 (около 1800 руб.), а если платить после поездки, то до £17,5 (жители центра имеют скидку 90%). При этом платят только владелицы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А вот обладатели электрокаров пока освобождены от платы за проезд (с 25 декабря 2025 года льгота для электромобилей прекратит действовать).

Фото: shutterstock.com Лондон, Великобритания

После введения платного въезда власти говорили, что количество машин в центре уменьшилось на 15–18%, при этом средняя скорость выросла на 10 км/ч, а число пробок снизилось на треть. Однако затем водители привыкли к плате и стали воспринимать ее как неизбежность. И число машин на дорогах вновь стало расти. Поэтому в настоящий момент власти британской столицы вновь обсуждают вопрос увеличения стоимости проезда.

Стокгольм и Гетеборг: платят даже министры

В двух шведских городах въезд в центр города тоже платный. Например, в Стокгольме расположены 26 пунктов сбора, причем платить нужно при проезде через каждый из них (от 11 до 45 крон, или 98--400 руб.). Таким образом, путешествие из одного конца города в другой через центр (где пунктов сбора больше) обойдется заметно дороже, чем поездка по окружной дороге. А максимальная суточная плата в день для водителей составляет 135 крон (1200 руб.). Кстати, стоимость проезда в Стокгольме зависит не только от района и времени суток, но и от времени года: есть «высокий» и «низкий» сезоны (лето и зима).

Важный момент: все шведские чиновники, члены парламента и министры тоже платят за проезд по городу. Причем из своего кармана — никаких льгот и субсидий для них не предусмотрено.

Милан: жители могут 40 раз проехать бесплатно

Въезд в Милан стал платным в 2012 году. Но деньги берут за проезд лишь в исторический центр, который занимает около 8% площади города. Платить надо с понедельника по пятницу с 07:30 до 19:30. Для въезда необходимо покупать специальный билет за €5 (с 30 октября 2023 года будет уже €7,5). Но еще можно приобретать абонементы, а местные жители имеют различные льготы (например, для них 40 поездок в месяц бесплатные).

Что нужно сделать до введения платного въезда

Введение платного въезда давало значительное сокращение количества пробок в городах. В среднем трафик падал на 15--20%, однако лишь в первое время. Затем автомобилисты привыкали к тому, что им нужно платить за въезд, и количество машин на дорогах вновь росло (именно поэтому стоимость проезда в разных городах постоянно увеличивается).

Фото: shutterstock.com Милан, Италия

Кроме того, перед введением платного въезда власти всех без исключения городов тратили огромные силы на развитие общественного транспорта и велодорожек. И не только в центре: важно было сделать так, чтобы жители пригородов могли быстро и комфортно добираться до центра. Для этого создавались удобные пересадочные узлы, строились новые скоростные линии, значительно увеличивалось число автобусов и так далее. Власти всеми силами пытались добиться того, чтобы проезд на общественном транспорте занимал не больше времени, чем поездка на собственной машине. И при этом транспорт был бы удобным. Последнее стало принципиальным, ведь ехать в переполненной электричке или автобусе мало кому захочется.

Кроме того, везде перед введением платного въезда проходило широкое общественное обсуждение. Людям долго объясняли, для чего и зачем вводится плата. А, например, в Стокгольме был даже проведен референдум по этому вопросу. И 53% жителей шведской столицы в итоге сказали «да» платному въезду.

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