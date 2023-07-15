5 самых частых ошибок водителей: как не попасть в ДТП Что надо делать, чтобы избежать аварии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество ДТП в России постепенно снижается. По словам главы российского ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, за первые шесть месяцев число аварий в стране сократилось на 6%. Однако в Москве количество аварий выросло — хотя всего на 0,1%. Как пояснил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по столице Александр Быков, всего с начала 2023 года в российской столице произошло 3005 серьезных аварий в которых погибло 115 человек и еще 3331 получил ранения. По статистике, «пьяных» аварий в Москве в 2023 году стало меньше сразу на 25%, а смертность в подобных ДТП снизилась и вовсе на 66%. Из-за чего происходят ДТП и какие нарушения правил дорожного движения приводят к этому — в материале NEWS.ru.

Несоблюдение дистанции

Статистика столичной ГИБДД говорит, что несоблюдение дистанции является самой распространенной причиной аварий. Именно из-за того, что одна машина слишком сильно прижимается к другой, происходит 25% всех ДТП в Москве.

Что говорят ПДД: в российских правилах по этому поводу ничего не сказано. В пункте 9.10 лишь написано, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

Еще можно вспомнить, что есть знак 3.16 «Ограничение минимальной дистанции», который запрещает движение машин с дистанцией между ними меньше указанной. Однако встретить такие знаки в городах почти невозможно — обычно их устанавливают в горах на спусках.

Штраф: наказания за несоблюдение дистанции не существует. Однако в случае ДТП водителя все же штрафуют. Для этого инспекторы ГИБДД обычно используют статью 12.5 КоАП (часть 1): «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части». Штраф по этой статье — 1500 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как не попасть в аварию: важны не метры дистанции, а скорость движения, тормозной путь и время на реакцию.

Безопасную дистанцию нужно выбирать по правилу «двух секунд». Это значит, что между машинами при движении на любой скорости должно быть расстояние, которое автомобиль преодолевает за две секунды. Узнать его просто: отметьте на дороге какую-то точку (столб, светофор, дерево и пр.) и начинайте считать в тот момент, когда движущаяся впереди машина проедет ее.

Только считать надо не «раз-два». Чтобы прошла секунда, надо произнести в спокойном темпе «сто двадцать один, сто двадцать два...». Причем правило «двух секунд» работает только на сухой дороге. Если идет дождь или снег, то время увеличится до 3-4 секунд.

Несоблюдение очередности проезда

На втором месте нарушений ПДД, которые приводят к авариям в Москве, идет несоблюдение очередности проезда — неправильный проезд перекрестка.

Что говорят ПДД: о том, как правильно нужно проезжать перекрестки, говорит пункт 13. Он довольно большой, поэтому напомним самые важные моменты, из-за несоблюдения которых может произойти авария:

при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам;

при повороте направо или развороте нужно пропустить автомобили, которые едут по встречной полосе;

при повороте по зеленой «стрелке» (при включенном «красном») нужно пропускать другие машины и пешеходов;

после включения «зеленого» нужно пропустить машины, которые уже выехали на перекресток;

на нерегулируемом перекрестке нужно пропускать машины, которые едут по «главной»;

при пересечении равнозначных дорог нужно пропускать помеху справа.

Штраф: если водитель не пропускает машину, которая имеет преимущество, то инспектор может оштрафовать его на 1000 руб. (ст. 12.13 КоАП). Такие же санкции будут применяться за проезд перекрестка на красный свет, однако при повторном нарушении в течение года наказание будет уже 5000 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев (ст. 12.12 КоАП).

Как не попасть в аварию: нужно внимательно следить за сигналами светофоров, пропускать машины и не пытаться «проскочить» перекресток, когда действие зеленого сигнала заканчивается. Лучше постоять лишние 30 секунд перед светофором, чем попасть в ДТП. Помимо этого, при проезде перекрестков нужно помнить о древнем правиле «дай дорогу дураку». Даже если вы понимаете, что другой автомобиль нарушает ПДД, то лучше его пропустить, чтобы не попасть в аварию.

Нарушение при проезде пешеходных переходов

Эти ДТП наиболее опасные, потому что они нередко заканчиваются тем, что пешеходы получают травмы или погибают.

Что говорят ПДД: правила однозначно требуют от водителя пропускать пешеходов на дороге. Особо нужно отметить пункт 14.2 ПДД: «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость». Дело в том, что на многополосных дорогах водители порой не замечают пешеходов, которые переходят дорогу.

Штраф: если не пропустить пешеходов на перекрестке, то штраф составит 1500–2500 руб. (ст. 12.18 КоАП).

Как не попасть в аварию: если вы видите, как пешеход подходит к переходу, то будьте готовы нажать на тормоз и пропустить его. Помните — на переходе именно он главный. А еще внимательно смотрите на то, как едут другие машины. Если они перед переходом начали тормозить, то, возможно, на дорогу вышел пешеход.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Нарушение скоростного режима

Превышение скорости — традиционно одна из самых частых причин аварий. Но важно отметить, что глава столичной ГИБДД говорит не только о превышении скорости, но и о «несоответствии» ее дорожным условиям.

Что говорят ПДД: про максимальное ограничение скорости в городе 60 км/ч все знают (за городом — 90 км/ч, хотя на некоторых трассах можно разгоняться и до 130 км/ч). Однако еще ПДД говорят, что водитель должен учитывать интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и пр. «Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил», — сказано в ПДД (пункт 10).

Штраф: наказания за «несоответствие скорости конкретным дорожным условиям» в России нет. Инспектор может оштрафовать только за превышение установленного лимита, причем если скорость превышена более, чем на 20 км/ч. Сумма штрафа зависит от того, насколько превышена скорость.

Превышение на 20–40 км/ч — 500 руб. (если заплатить в течение первых 20 дней, то и вовсе 250 руб.).

На 40–60 км/ч — 1000–1500 руб. (2000–2500 руб. при повторном в течение года).

На 60–80 км/ч — 2000–2500 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев (5000 руб. или лишение прав на 12 месяцев при повторном нарушении в течение года).

На 80 км/ч и более — 5000 руб. или лишение прав на 6 месяцев (5000 руб. или лишение прав на 12 месяцев при повторном нарушении в течение года).

Как не попасть в аварию: тормозной путь на сухой и мокрой дороге сильно отличается. Не говоря уже про снег или лед. Поэтому на мокрой дороге лучше не спешить и придерживаться более длинной дистанции по отношению к другим участникам движения. Также лучше снизить скорость в темное время суток, во время тумана и в других условиях плохой видимости.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарушения правил перестроения

Замыкают пятерку нарушений ПДД, которые часто приводят к авариям в Москве, ошибки водителей при маневрировании на дороге. В первую очередь речь идет о перестроении или повороте без включения сигнала поворота.

Что говорят ПДД: правила конкретны — если водитель хочет начать движение, перестроиться, повернуть или остановиться, то он должен подать об этом соответствующий световой сигнал. То есть воспользоваться «поворотником». А еще перед поворотом или разворотом водитель обязан заблаговременно (!) занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. При этом важно отметить, что «при наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю».

Штраф: если поворачивать/перестраиваться без «поворотника» или не занимать заранее нужной полосы, то инспектор может выписать лишь минимальный штраф — 500 руб. (его можно заплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после получения протокола).

Как не попасть в аварию: нужно всегда пользоваться сигналами поворота. Это не только правило хорошего тона, но и элементарная безопасность. Причем включайте «поворотник» заранее.

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