«Берлинские подушки» и «треугольники видимости»: зачем они нужны на дорогах В 2023 году аварийность на дорогах стала расти. И перед ГИБДД стоит задача уменьшить количество ДТП

В Московской области на дорогах начали устанавливать «берлинские подушки», во дворах российской столицы должны появиться «треугольники видимости», а еще полицейские периодически используют в своей работе дорхенгеры. Что это такое, как будет работать и нужно ли водителям бояться новых изобретений ГИБДД и дорожных служб — в материале NEWS.ru.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года в России на 5,2% выросло число аварий по сравнению с тем же периодом прошлого года (всего произошло 44,5 тыс. ДТП). И самое страшное, что стало расти количество погибших — плюс 3,1% (4,6 тыс. человек). На 4,9% увеличилось количество раненых (более 56 тыс. только за январь — май 2023 года).

Эти данные очень тревожны — тренд на снижение аварийности, который был очевиден последние несколько лет, может быть изменен.

Фото: mtdi.mosreg.ru

«Берлинская подушка» сделает поездку на автобусах более комфортной

Что такое «лежачий полицейский», водителям объяснять не нужно — их можно встретить почти на всех дорогах (а впервые они появились в 1906 году в американском штате Нью-Джерси). Подобные возвышенности заставляют водителей снижать скорость, поэтому их обычно используют перед пешеходными переходами. Если не тормозить, подвеска машины получит ощутимый и очень неприятный удар. Однако у «лежачих полицейских» есть и недостатки. Например, как ни снижай скорость, водитель и пассажиры все равно почувствуют толчок.

«Берлинские подушки», об установке которых на дорогах Красногорска рассказали в Минтрансе Подмосковья, являются аналогом «лежачего полицейского». Главное отличие «подушки» в размерах и форме. Если «лежачий полицейский» — это проложенная через всю дорогу «полоска», то «берлинская подушка» — это четырехугольник с выпуклым центром. Располагается «подушка» в центре полосы и не занимает всю длину проезжей части, оставляя по краям место для автомобилей с большой колеей. Например, для автобусов.

«Она „успокоит“ трафик и не доставит неудобств пассажирам общественного транспорта нескольких автобусных маршрутов, которые ходят здесь регулярно, — пояснили в Минтрансе Подмосковья. — Большой плюс „подушки“ в том, что транспортные средства с большей колеей — автобусы, которые передвигаются по дорогам медленно — могут так выбрать траекторию, чтобы проехать по подушке только одним колесом. А в некоторых случаях они способны пропускать выпуклую часть неровности между колес, не вызывая болезненного срабатывания подвески, таким образом не доставляя дискомфорта пассажирам».

Фото: mtdi.mosreg.ru

Эксперимент по использованию «берлинских подушек» проводится на дорогах Подмосковья с 2000 года — сначала они появились в Подольске. Судя по тому, что «подушек» становится все больше, скоро их можно будет встретить на дорогах многих городов России.

В Москве появятся «треугольники видимости»

Глава столичной ГИБДД Александр Быков на прошедшей недавно пресс-конференции рассказал, что в ближайшее время в московских дворах появятся «треугольники видимости». По словам полицейского, они нужны, чтобы выходящие из подъездов жители могли видеть, что происходит на проезжей части.

«Для этого у подъездов жилых домов не должно быть припаркованных автомобилей. Это позволит пешеходам, в том числе детям, увеличить угол обзора и даст им дополнительные несколько секунд для реагирования. Также подобное решение пойдет на пользу водителям, передвигающимся по проезжей части во дворах», — пояснил Александр Быков.

Согласно ГОСТ Р 50597-2017, у подобных «треугольников» есть размеры. И для дворов, где есть ограничение скорости 20 км/ч (звучит в документе как «условия "пешеход — транспорт"») размеры сторон прямоугольного треугольника должны быть не менее 8×40 метров. При этом длина третьей стороны не оговаривается.

Также в ГОСТе сказано, что «для обеспечения видимости в зоне треугольника не должно быть земляных валов, высоких деревьев или кустарников, технических сооружений (например, ларьков или фургонов) высотой более 0,5 м». Не должно быть в этом «треугольнике» и припаркованных машин. А это значит, что столичным жителям стоит готовиться к тому, что парковка напротив подъездов будет запрещена.

Дорхенгеры вешают не только в отелях

Еще один способ повышения безопасности от ГИБДД — это использование так называемых дорхенгеров. Этим словом называют небольшие картонные или пластиковые таблички с различной информацией, которые часто имеют крючок с одной стороны. Чаще всего дорхенгеры можно встретить в отелях — с их помощью гости дают понять обслуживающему персоналу, что в номер лучше не входить или, наоборот, его можно убрать.

ГИБДД также периодически использует дорхенгеры: их вешают на ручки дверей автомобилей. А написаны на них обычно правила проезда перекрестков или базовые требования для передвижения по дворам.

«Чтобы к печатной продукции привлечь внимание жителей — дорхенгеры выполнены в ярком цвете. В информацию на листовке включили правила ношения световозвращающих элементов, научные исследования, подтверждающие опасность для пешеходов ношения капюшонов и использования гаджетов, а также правила перехода проезжей части в ночное время, правила использования ремня безопасности и жизненной необходимости снижения скорости в населенном пункте», — рассказали в ГИБДД Ставрополья, где уже давно используют подобный метод общения с водителями.

Фото: mvd.ru

Делинаторы спасут от «встречки»

Словом «делинатор» называют небольшие пластиковые столбики, которые разделают транспортные потоки. Их иногда можно встретить на паркингах в торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах. Есть они и на федеральных дорогах, причем в ближайшем будущем делинаторов будет заметно больше. По мнению специалистов, они являются одним из самых дешевых методов профилактики выезда на встречную полосу.

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