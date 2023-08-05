Аномальная жара и давление: какая погода будет в России с 7 по 13 августа Синоптики рассказали NEWS.ru, какие климатические изменения ждут российские регионы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые минусовые температуры, аномальная жара, шквалистые ветры и грозы, повышенное давление — на предстоящей неделе россиян ждут новые природные сюрпризы и рекорды. Метеорологи рассказали NEWS.ru, какая погода будет в России с 7 по 13 августа.

Какая погода будет в Москве и Московской области

В ближайшие пять дней в Москве будет от 28 до 30 градусов тепла, рассказал NEWS.ru директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев. В Московской области на столбиках термометров стоит ожидать от 26 до 31 градуса тепла. Температура от +30 градусов Цельсия для Москвы — большого мегаполиса, насыщенного промышленными предприятиями, — по словам синоптика, считается уже весьма опасной для здоровья человека. В Московской области этот порог установлен специалистами выше — от 35 градусов тепла.

«В ночь с воскресенья на понедельник температура поднимется до 17–22 градусов тепла. По области днём можно ожидать от 29 до 34 градусов тепла. Во вторник будет также жарко. Температура будет примерно на таком же уровне, что и в понедельник. Но во вторник уже начнет приближаться атмосферный фронт с запада. 8 августа также могут пройти кратковременные дожди», — подчеркнул он.

Метеоролог также рассказал, что во второй половине следующей недели в столичном регионе России станет прохладнее. В среду ожидается от 23 до 28 градусов тепла. В четверг москвичей ждет от +21 до +26 градусов. Кроме того, Киктев добавил, что во второй половине следующей недели в центральных регионах снова пойдут дожди.

«Похолодание будет связано с тем, что с запада в центральную часть России приблизится так называемая климатическая ложбина, то есть область пониженного давления и связанные с ней атмосферные фронты», — объяснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Европейская Россия практически полностью оказалась в области аномально высоких температур. Так, по его словам, в Московском регионе отклонение от нормы будет превышать восемь градусов.

В каких регионах России будет жара

Европейскую часть России — центральный и южный районы страны — накрыл антициклон, отметил метеоролог Дмитрий Киктев. По словам метеоролога, это связано с движением теплого воздуха, который идет со Средиземного моря. В центральных российских регионах также будет преобладать повышенное давление. Синоптик отметил, что уровни температур в дневное время будут превышать многолетнюю климатическую норму на четыре градуса, а на севере европейской части России превышение нормы составит до восьми градусов.

Синоптик Александр Ильин отметил, что в Западной Сибири и на Урале также установятся аномально высокие температуры. По его словам, в Сибири температура будет в пределах 24–29 градусов тепла. В некоторых частях региона будет доходить до 30 градусов тепла. Даже в северных районах, по словам метеоролога, столбик термометра достигнет +24 градусов.

В Ненецком автономном округе температура поднимется до 28 градусов тепла.

«Единственным исключением на севере будет Мурманск, куда придет похолодание. Температура опустится до +16 градусов», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России будет шквалистый ветер

В Северо-Западном округе также будут фиксироваться высокие температуры в ближайшие пять дней — от 25 до 30 градусов тепла, рассказывает метеоролог Дмитрий Киктев. По его словам, в регионе сильнее сказывается влияние скандинавского циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

«В Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской и Ленинградской областях прольются дожди, подует шквалистый ветер, а также будут грозы. Погода будет не такой сухой, как в Центральном регионе и на юге европейской территории России», — отметил специалист.

Синоптик рассказал NEWS.ru, что температура в Санкт-Петербурге в ближайшие пять дней будет на четыре градуса ниже, чем в Москве, — от +25 до +30 градусов. Такие значения, по словам Киктева, считаются достаточно высокими для этого региона.

В какие регионы России придет похолодание

Самый холодным местом в России станет северо-восток, отмечает синоптик Дмитрий Киктев. Это связано с тем, что на севере Якутии будет вынос воздуха из арктического региона.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Если на европейской территории это плюсовые значения, то на северо-востоке ситуация обратная. Температурные аномалии на Чукотке — до минус 4–6 градусов», — уточняет он.

Ильин отметил, что на территории Дальнего Востока всю следующую неделю будет прохладно. По словам метеоролога, холодный воздух из Арктики температурно «раскачает» центральные и западные районы этого региона.

В каких еще регионах России пройдут дожди

На юге Сибири, в Приморье, в Хабаровском крае погода будет достаточно влажной, отметил Александр Ильин. Это связано с тем, что в регионе пройдут достаточно активные атмосферные фронты. Поэтому на юге Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев погода в первые дни следующей недели будет с осадками. Температурные аномалии, по словам синоптика, будут не такими яркими, как на европейской территории, — примерно от нуля до минус двух градусов.

По словам Ильина, дожди будут на следующей неделе в Прибайкалье, в Приморском крае и на Чукотке: «Но это вполне нормально для данного времени года. Никаких сверхъестественных осадков там не было. В ближайшее время дожди пойдут на убыль».

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