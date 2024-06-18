Что делать, если машину затопило в сильный дождь, какой уровень воды опасен

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Современный автомобиль может спокойно ездить во время дождя, да и небольшие лужи ему не страшны. Однако если машину затопило, то ничего хорошего не жди. Что делать, если машина начала погружаться в воду, и как водителю ее спасти — в материале NEWS.ru.

Почему надо бояться воды

Чем современнее и дороже автомобиль, тем сильнее он может пострадать во время затопления. Если машину с электронными наворотами и большими экранами в салоне затопило, то ее восстановление будет стоить фантастическую сумму денег. Иногда дешевле купить новую машину. Экраны мультимедийной системы, навигаторы, кресла с массажем, электронные панели приборов — все они боятся воды. Страдают от воды и электронные блоки управления — а ведь это мозг современных автомобилей.

Ну а если машина простояла в воде несколько дней или сразу не начались работы по ее просушке, то в салоне наверняка появится плесень и грибок. Причем не на видных местах, которые можно очистить, а в скрытых полостях. И победить последствия затопления будет очень сложно — иногда машины несколько лет после затопления пахнут, как мокрое белье в стиральной машине.

Пострадать могут также сиденья, дверные обшивки, отделка потолка. В некоторых случаях ремонтировать их не имеет смысла — проще купить новые. Повреждаются от воды и электронные контакты, а их в современных автомобилях огромное количество. Причем иногда повреждение проводки и контактов сказывается не сразу, а лишь через несколько лет, когда электроника в машине начинает «глючить», а мастера не могут найти причину выскакивающих ошибок.

Страдает и кузов — пусть не сразу, но на «утопленниках» возникает коррозия, причем часто она начинается в скрытых полостях. И в этом случае понять, что машина стала ржаветь, очень сложно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода смертельна для двигателя

Если же машина была затоплена, когда у нее работал двигатель, то ситуация может быть еще хуже. При попадании воды в мотор происходит так называемый гидроудар, который заканчивается погнутыми клапанами и дорогим капитальным ремонтом.

Дело в том, что двигатель внутреннего сгорания работает на топливно-воздушной смеси, которая загорается в цилиндрах и заставляет поршень двигаться. При этом поршень с огромной силой сжимает эту смесь. Однако воду практически невозможно сжать. И когда поршень с огромной силой будет сдавливать жидкость, он попросту сломается.

Трансмиссия тоже не любит встречу с водой. Она при проникновении внутрь механизма смешивается с маслом и разрушает коробку передач. Поэтому если автомобиль затопило, то масло в трансмиссии лучше сразу заменить. Плюс нужно поставить новые фильтры.

Какой уровень воды опасен

Бояться каждого дождя водителям не надо. Если вода на улице поднялась до уровня середины колеса или еще не достигла порогов, то ничего страшного с автомобилем не произойдет — все электронные компоненты в конструкции находятся выше, да и в салон вода еще не проникла. Однако ездить по дорогам, которые покрыты водой на 10–15 см, нужно крайне осторожно. Главная задача здесь — не допустить ситуации, когда вода переливается через капот.

Но что делать, если вода прибывает и машина с каждой минутой погружается все глубже? «Если вода еще недостаточно высокая, то имеет смысл как можно быстрее уехать в другое место. Но если вода уже залила капот и попала в салон, то настоятельно не рекомендуется заводить машину — может произойти гидроудар. Если есть возможность, то надо машину оттащить при помощи троса или эвакуатора в автосервис и уже там проводить работы по просушке», — рассказал NEWS.ru редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли получить компенсацию за затопленный автомобиль

Если у вас полис ОСАГО, то рассчитывать на ремонт бессмысленно — ОСАГО защищает не имущество, а вашу ответственность перед другими водителями или пешеходами.

А вот при наличии полиса каско часто компенсацию при затоплении машины получить можно. Но все зависит от условий страхового договора — так называемое «усеченное каско» обычно не защищает при повреждении водой.

Кроме того, по каско не выплачивается компенсация, если двигатель получил гидроудар, — обычно в договоре прописано, что страховым риском не является поломка, которая получена в результате попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ. Водитель может отдельно согласовать риск получения гидроудара, но это может увеличить стоимость полиса на 20–30%.

Не стоит рассчитывать и на компенсацию при парковке машин на подземных стоянках. «Как правило, даже при заключении договора с владельцем паркинга в нем прописано, что никто никакой ответственности при повреждении машины в результате ливня не несет», — заявил NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Как правильно ездить во время сильного дождя

Главные правила при движении во время сильного дождя — это снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до идущего впереди автомобиля. «Если дворники не справляются с потоком воды, необходимо припарковаться, переждать пик ливня. Рисковать очень опасно», — пояснил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, используйте обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Можно также включить задние противотуманные фары. «Если из-за брызг вы с трудом видите фары идущих впереди автомобилей, то включите задние противотуманные огни. Но только не забудьте их выключить, как только ситуация улучшится. А передние противотуманки трогать не надо — они во время дождя могут треснуть. Ну а если вы видите впереди большую лужу и вам неизвестна ее глубина, то не стоит туда вообще ехать. Особенно если у вас легковая машина с небольшим дорожным просветом. Если лужа будет действительно глубокая, то двигатель может получить гидроудар», — рассказал Вадим Гагарин.

Скоро опять дожди, где парковать машину?

Если вы знаете, что улица рядом с вашим домом может быть подтоплена, то не нужно там парковать автомобиль. Также настоятельно не советуем оставлять машину в подземном паркинге — именно они в первую очередь и затапливаются.

Если есть рядом многоуровневый паркинг — лучше всего поставьте машину там. «Если такой стоянки нет, то найдите максимально высокое место с твердым покрытием. А вот грунтовые дороги опасны — во время сильного ливня машину с них с большой вероятностью может унести потоком воды», — предупредил Петр Баканов.

Читайте также:

На ПМЭФ представили первый российский электрогрузомобиль

Появилось видео нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Iskra

Citroen, Xcite, «Москвич 8»: какие еще русские кроссоверы покажут в 2024-м

Новая «Волга»: что о ней известно, почему критикуют, когда объявят цены