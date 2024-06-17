Синоптик предупредила москвичей о дождливой неделе Синоптик Позднякова предупредила москвичей о возвращении дождей с грозами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практически вся неделя в Москве будет ненастной, ожидаются дожди и грозы, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наиболее сильные осадки выпадут в понедельник, 17 июня. При этом в столице будет довольно тепло, столбики термометров будут колебаться в диапазоне 22–27 градусов тепла, добавила метеоролог.

На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла. Во вторник, 18 июня, температура днем составит 20–25 градусов тепла, ночью около 13–15 градусов тепла. Начиная со среды в столице температура будет в пределах 22–27 градусов, что немного выше климатической нормы, — сказала Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что на следующей неделе россиян ждет много сюрпризов. Во многих регионах страны ожидаются сильные ливни, на юге — жара до 37 градусов, а в некоторых областях — серьезное похолодание. Например, в конце недели похолодание ожидается в Поволжье, уточнил Ильин. В субботу, 22 июня, по его словам, холодный фронт придет в верхние районы Волги и Камы.