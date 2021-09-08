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Жена Шумахера рассказала о состоянии травмированного гонщика

17:54, 08 сентября 2021
Жена Шумахера рассказала о состоянии травмированного гонщика Михаэль Шумахер Фото: michaelandcorinna/instagram.com
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Коринна Шумахер, жена экс-чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера призналась, что скучает по мужу и рассказала о его состоянии. Её слова приводит Racefans.net.

Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядомсказала Коринна.

30 января сообщалось, что в Германии сняли фильм о Михаэле Шумахере с редкими кадрами из семейного архива. 

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. 

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