Жена Шумахера рассказала о состоянии травмированного гонщика

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Этап чемпионата по автогонкам «Формула-1» в Японии не состоится из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на сайте соревнований.

После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией, — отмечается в заявлении. Гран-при Японии был запланирован...