Жена Шумахера рассказала о состоянии травмированного гонщика

Коринна Шумахер, жена экс-чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера призналась, что скучает по мужу и рассказала о его состоянии. Её слова приводит Racefans.net.
Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом — сказала Коринна.
30 января сообщалось, что в Германии сняли фильм о Михаэле Шумахере с редкими кадрами из семейного архива.
29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома.