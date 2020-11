Всё в огне: как Квят стал антигероем «Формулы-1» Гран-при Бахрейна

Воскресенье этого года команды, принимавшие участие в Гран-при Бахрейна, запомнят на всю жизнь. Да, сама гонка не стала непредсказуемой — на пьедестале вновь оказался британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Наконец вернуть второе место удалось и Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Запомнится она, конечно, не этим. Что произошло и как к этому оказался причастен российский гонщик Даниил Квят из «Альфа Таури» — в материале NEWS.ru.

В это воскресенье ничто не предвещало беды. Пилоты спокойно прошли квалификации, готовились к активному старту. Таким он и был до одного эпизода. На первом же круге Грожан попал в аварию, камеры долго не показывали место происшествия, но все пилоты остановились на питлейне. Позднее стало известно — пилот вылетел с трассы после контакта с автомобилем Квята и врезался в отбойник. Но и это не всё — машину просто разнесло на две части. К счастью, с реакцией у пилота всё в порядке, он сумел вовремя выбраться из машины, после чего болид взорвался. Такое количества огня в «Королевских гонках» очень сложно припомнить. Однако отделаться лёгким испугом Ромену всё равно не удалось — он получил ожоги на руках и лодыжках, за несколько минут спортсмена транспортировали в больницу для установления полноценной картины. Восстанавливаться от увиденного гонщикам пришлось почти час — именно столько механики пытались заделать дыру. Можете представить? О какой защите может идти речь, когда отбойники не выдерживают скорости в 260 км/ч? В итоге организаторы заделали место происшествия бетонными блоками.

Dmitry Golubovich/Global Look PressFLORENT GOODEN via www.imago-images.de/Global Look Press

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко возмутилась произошедшим.

Я не первый год наблюдаю за «Формулой-1», но в этот раз было что-то страшное совершенно. Непонятно, почему удар не был выдержан, там образовалась просто дырка. Международной автомобильной федерации на этом надо сконцентрироваться и понять, что за металл используется и почему на обычном гоночном старте такое возможно, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Продолжили гонку с тех позиций, которые пилоты успели занять по ходу первого круга, но вернуть былой адреналин было просто невозможно. Паузой сумел воспользоваться ряд спортсменов: часть пилотов поменяли шины на «хард» (Кевин Магнуссен, Себастьян Феттель и Карлос Сайнс), Даниил Квят предпочёл «софт», остальные же выбрали «медиум». Казалось, что все готовы выступить без дальнейших казусов, однако, стартовав, Квят врезался в Лэнса Стролла, и болид «Рейсинг Пойнт» несколько раз перевернулся. С гонщиком всё было в порядке, однако наблюдать за участниками становилось всё страшнее и страшнее.

SAFETY CAR



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Оставить Даниила безнаказанным, очевидно, было бы неправильно. Поплатился российский пилот довольно сильно — 10 секунд штрафа лишили его надежд на какие-либо очки по итогам соревнований. Он всячески пытался бороться за место под солнцем, но шансы оказались максимально туманны. Тем не менее эксперт отметила, что в целом, если не брать эпизоды с авариями, гонка для российского пилота оказалась обыденной.

Пилоты только поймали адреналин, но страшнейшая авария всё сбила. Психологически после таких моментов очень сложно вернуться в гонку. Особенно после второго инцидента не без участия Даниила Квята, который не смог удачно стартовать, — отметила она.

А вот смена шин всё-таки пошла на пользу не всем — Феттель внезапно оказался последним из-за проблем с болидом.

Но что для одних провал, для других — настоящий успех. Ферстаппен круг за кругом показывал лучшее время, но догнать Хэмилтона всячески не получалось. Ещё и Серхио Перес дышал в спину, то и дело напрягая своим участием. И когда, казалось, пилот был близок к нидерландцу, машина загорелась. Трассу, конечно же, пришлось покинуть. Как позже выяснилось, мотор болида сломался, но пилот не хотел отступать, в результате чего произошла авария. Это стало вторым сходом «Рейсинг Пойнт». Ещё и в самом конце.

Just gutting for @SChecoPerez



His retirement brings out the Safety Car with just two laps remaining. Albon inherits the final podium position as it stands #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/nupNk9OSFw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Организация этого Гран-при просто ужасает: после случившегося гонку не просто не остановили, а позволили спасать Переса — во время заезда Норрис кричал в радио, что «человек с огнетушителем бежит прямо по трассе».

По итогам лучшим гонщиком дня признали Ромена Грожана. И хочется сказать, что он это абсолютно заслужил. Можно было признать ещё героями Переса и Стролла. А вот антигероем прошедшего мероприятия стал Даниил Квят. Он точно подписал себе приговор в «Формуле-1».