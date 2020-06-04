Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи

Владельцы «Формулы-1» компания Liberty Media планируют провести дополнительно ещё два европейских этапа в сентябре.
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи. Сообщается, что трасса идеально подходит для проведения двух Гран-при с точки зрения инфраструктуры. Так, автодром, расположенный в Олимпийском парке, легко закрыть, а отели, в которых обычно живут команды, находятся в нескольких минутах ходьбы.
В связи с этим, руководство Ф-1 считает, что Сочи довольно легко соблюсти все необходимые меры эпидемиологической безопасности.
Ранее «Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.
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