Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи

https://static.news.ru/photo/3b82c294-a653-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Владельцы «Формулы-1» компания Liberty Media планируют провести дополнительно ещё два европейских этапа в сентябре.

Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи. Сообщается, что трасса идеально подходит для проведения двух Гран-при с точки зрения инфраструктуры. Так, автодром, расположенный в Олимпийском парке, легко закрыть, а отели, в которых обычно живут команды, находятся в нескольких минутах ходьбы.

В связи с этим, руководство Ф-1 считает, что Сочи довольно легко соблюсти все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Ранее «Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.