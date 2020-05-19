Вице-чемпион «Дакара» Карякин потерял спонсоров из-за коронавируса

Вице-чемпион ралли-марафона «Дакар»-2020 гонщик Сергей Карякин признался, что в связи с пандемией коронавируса команда Snag Racing осталась без спонсоров.
Спонсорства на данный момент у нас нет вообще, и это тяжело. Это действительно большая проблема для спортивных команд — содержать себя. Потому где-то тяну за свои деньги, где-то выручают коммерческие заказы, — сказал Карякин корреспонденту NEWS.ru.
По словам спортсмена, механики команды занимаются «ремонтом и обслуживанием квадроциклов и мотовездеходов». Он также отмечает, что о гонках пока не следует думать.
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