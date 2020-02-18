https://static.news.ru/photo/2b016a9a-5259-11ea-afd8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-чемпион ралли-марафона «Дакар»-2020 в категории багги Сергей Карякин заявил, что команда Snag Racing находится на верном пути для победы в гонке.

Мы обязательно выиграем «Дакар» в классе SSV. Нужно много работать и, самое главное, видеть свои ошибки, понимать, как их исправить. Считаю, что наша команда на верном пути, — сказал он.

По словам чемпиона «Дакара»-2017 в классе квадроциклов, главное, чтобы хватило сил и, конечно, была поддержка спонсоров.

Ранее Карякин в интервью NEWS.ru заявил, что бывали случаи, когда спонсоры обманывали, придумывали «отмазки».