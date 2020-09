Как ужасная организация «Формулы-1» в Сочи прервала серию неудач Квята

Даниил Квят стартовал с 11 позиции. Сам пилот перед началом отметил, что вместе с инженерами провёл совещание и подготовил специальную стратегию. Честно говоря, эти слова не воспринимались всерьёз, учитывая его везение в Сочи. А когда стало ясно, что пилот «Альфа Таури» выбрал самые жёсткие шины, испарилась последняя надежда. А зря. Квят показал одну из лучших своих гонок.

Всё началось на прогревочном круге, когда сразу два спортсмена сошли с дистанции — Стролл вылетел в стену, а Сайнс её зацепил, когда возвращался на трек. Авария, честно говоря, вызвала неловкий смех из-за своей нелепости, но главное — оба пилота остались невредимы. Первым держался Хэмилтон, за ним расположился Ферстаппен, а замкнул Боттас. На седьмом круге лидеру гонки Хэмилтону стюарды выписали испанцу штраф на пять секунд, а к нему сверху ещё пять — за повторное нарушение тренировки старта. Отбыл он штрафные санкции на 17-м круге (на первом пит-стопе), когда лидер заехал в боксы поменять шины на «хард» (кажется, Квят всё-таки применил правильную тактику). Вернулся на трассу 11-м. И пока соперники бодались и старались максимально воспользоваться отсутствием Хэмилтона, россиянин Даниил Квят спокойно поднялся с 11-го места на 7-е. Правда, недолго ликовали соперники — на 19-м круге большинство участников заехали в боксы, благодаря чему Льюис стал уже восьмым.

Россиянин тем временем принял решение не останавливаться и уже на 23-м круге был четвёртым. С этого момента начинается, пожалуй, самая интересная борьба. Поверить в то, что Квят может быть в тройке лидеров — невозможно как минимум потому, что болид «Альфа Таури» заметно уступает «Мерседесу», «Ред Буллу» и тому же «Феррари», тем не менее через шесть кругов он будет следовать прямо за нидерландцем, который держался всё это время вторым. Но, к сожалению, этот показатель стал возможен только по одной причине — россиянин ни разу не заехал в боксы. И лишь на 31-м круге ситуация вернулась на свои места: Квят заехал за «медиум»-шинами, вернувшись на трассу восьмым, а Хэмилтон сумел занять своё вакантное третье место. На последнем круге Квят, конечно, попытался атаковать Эстебана Окона, но так и не смог обогнать француза, оставшись на восьмом месте.

Кажется, россиянин прервал серию не самых удачных выступлений на родине и оставит в памяти болельщиков только светлые эмоции (особенно от борьбы за третье место). Эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко отметила отличную тактику российского автогонщика, хотя осознаёт, что «это не борьба за подиум».

По её словам, все прекрасно понимали, чья команда станет победителем, надо было только определить героя.

Гонка, прошедшая без каких-то страшных аварий, всё-таки сумела впечатлить. В первую очередь своей организацией, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, до Гран-при допустили зрителей, но про меры безопасности многие просто забыли. Не говоря уже о дистанции. Эксперт «Формулы-1» назвала произошедшее халатностью. При этом сама Косаченко лично отказалась ехать в Сочи, обосновав это увеличением количества заболевших в последний месяц.

Но самое страшное случилось не в главных «Королевских гонках». В воскресенье «Формулу-2» так и не смогли закончить. Пилоты Лука Гиотто и Джек Эйткен вели ожесточённую борьбу за четвёртое место, но болиды столкнулись — оба шли колесо в колесо, пока в повороте «Омега» британец решил во что бы то ни стало не пропускать Эйткена. Тем самым Лука допустил страшную ошибку — его повело вправо и начало выносить с внутренней траектории в сторону болида противника. Спортсмены на скорости под 300 км/ч, потеряв управление, влетели в ограждения на высокой скорости. К счастью, оба пилота смогли самостоятельно выбраться из машин и покинуть трассу.