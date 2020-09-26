Как ужасная организация «Формулы-1» в Сочи прервала серию неудач Квята

В Сочи прошёл 10-й этап Гран-при «Формулы-1». На этот раз результаты не стали неожиданностью. Пьедестал теперь уже во второй раз достался пилоту «Мерседеса» Вальттери Боттаса. Приятным моментом стало возвращение Макса Ферстаппена, который после неудачных этапов вернулся на подиум. Но и без казусов не обошлось — за бортом остались Сайнс и Стролл. Чем запомнится прошедшая гонка — в материале NEWS.ru.

Даниил Квят стартовал с 11 позиции. Сам пилот перед началом отметил, что вместе с инженерами провёл совещание и подготовил специальную стратегию. Честно говоря, эти слова не воспринимались всерьёз, учитывая его везение в Сочи. А когда стало ясно, что пилот «Альфа Таури» выбрал самые жёсткие шины, испарилась последняя надежда. А зря. Квят показал одну из лучших своих гонок.

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всё началось на прогревочном круге, когда сразу два спортсмена сошли с дистанции — Стролл вылетел в стену, а Сайнс её зацепил, когда возвращался на трек. Авария, честно говоря, вызвала неловкий смех из-за своей нелепости, но главное — оба пилота остались невредимы. Первым держался Хэмилтон, за ним расположился Ферстаппен, а замкнул Боттас. На седьмом круге лидеру гонки Хэмилтону стюарды выписали испанцу штраф на пять секунд, а к нему сверху ещё пять — за повторное нарушение тренировки старта. Отбыл он штрафные санкции на 17-м круге (на первом пит-стопе), когда лидер заехал в боксы поменять шины на «хард» (кажется, Квят всё-таки применил правильную тактику). Вернулся на трассу 11-м. И пока соперники бодались и старались максимально воспользоваться отсутствием Хэмилтона, россиянин Даниил Квят спокойно поднялся с 11-го места на 7-е. Правда, недолго ликовали соперники — на 19-м круге большинство участников заехали в боксы, благодаря чему Льюис стал уже восьмым.

Россиянин тем временем принял решение не останавливаться и уже на 23-м круге был четвёртым. С этого момента начинается, пожалуй, самая интересная борьба. Поверить в то, что Квят может быть в тройке лидеров — невозможно как минимум потому, что болид «Альфа Таури» заметно уступает «Мерседесу», «Ред Буллу» и тому же «Феррари», тем не менее через шесть кругов он будет следовать прямо за нидерландцем, который держался всё это время вторым. Но, к сожалению, этот показатель стал возможен только по одной причине — россиянин ни разу не заехал в боксы. И лишь на 31-м круге ситуация вернулась на свои места: Квят заехал за «медиум»-шинами, вернувшись на трассу восьмым, а Хэмилтон сумел занять своё вакантное третье место. На последнем круге Квят, конечно, попытался атаковать Эстебана Окона, но так и не смог обогнать француза, оставшись на восьмом месте.

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кажется, россиянин прервал серию не самых удачных выступлений на родине и оставит в памяти болельщиков только светлые эмоции (особенно от борьбы за третье место). Эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко отметила отличную тактику российского автогонщика, хотя осознаёт, что «это не борьба за подиум».

Хотелось бы поздравить Даню, выбрана отличная тактика. Чисто психологически очень приятно видеть, когда спортсмен борется за третью позицию, хотя мы все понимаем итоговый результат. Здорово, что он пытался бороться за седьмое место, хотя это было довольно сложно. Мы прекрасно понимаем, что это не борьба за подиум, но это борьба за важные для него очки. Я вижу прогресс команды и прогресс в отношениях — было заметно максимальное взаимопонимание, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

По её словам, все прекрасно понимали, чья команда станет победителем, надо было только определить героя.

То, что гонку выиграли пилоты «Мерседеса» — это все понимали. Второй раз на пьедестал поднимается Валттери. Не удивило, что Льюис Хэмилтон стал третьим — причина заключается в применённом штрафе. Ещё два балла, и он пропустит гонку. Но даже это не сильно повлияет на чемпионат, откровенно говоря. Но в любом случае всё, что касается прошедшей гонки, могу сказать так: она мне понравилась, — добавила она.

Гонка, прошедшая без каких-то страшных аварий, всё-таки сумела впечатлить. В первую очередь своей организацией, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, до Гран-при допустили зрителей, но про меры безопасности многие просто забыли. Не говоря уже о дистанции. Эксперт «Формулы-1» назвала произошедшее халатностью. При этом сама Косаченко лично отказалась ехать в Сочи, обосновав это увеличением количества заболевших в последний месяц.

Здорово, что к нам возвращается нормальный этап жизни. Но немного напрягает отсутствие соблюдений правил безопасности. Если посмотреть на всех постах в социальных сетях, то все практически сидят друг на друге, никаких масок нет. Безусловно, зрители, которые приехали, не являются полностью протестированными. Не очень понимаю, почему везде и всюду ограничения, которые не соблюдают. Небольшая халатность во всём этом присутствует, — делится эксперт.

Но самое страшное случилось не в главных «Королевских гонках». В воскресенье «Формулу-2» так и не смогли закончить. Пилоты Лука Гиотто и Джек Эйткен вели ожесточённую борьбу за четвёртое место, но болиды столкнулись — оба шли колесо в колесо, пока в повороте «Омега» британец решил во что бы то ни стало не пропускать Эйткена. Тем самым Лука допустил страшную ошибку — его повело вправо и начало выносить с внутренней траектории в сторону болида противника. Спортсмены на скорости под 300 км/ч, потеряв управление, влетели в ограждения на высокой скорости. К счастью, оба пилота смогли самостоятельно выбраться из машин и покинуть трассу.

This crash ended the Sprint Race prematurely



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident #RussianGP #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

Тем не менее удивляет — почему пожарная бригада довольно долго игнорировала происшествие и кто будет отвечать на этот вопрос.

Эти вопросы к спортивным организаторам. В определённый момент работники могут подойти, в определённый нет. Именно спортивная федерация несёт за это ответственность, — утверждает Косаченко.

Но и это не всё. Как вышло, что обе машины оказались за первым слоем защитных барьеров? Ведь если бы ситуация повернулась под другим градусом и отскочившая защита накрыла машину Гиотто, то пожар стал бы крайне угрожающим. В итоге организаторы подумали-подумали и решили не возобновлять гонку, потому барьеры, к сожалению, не подлежали быстрому восстановлению. Так что, по правилам гонок, результаты вернули на два круга назад. И по забавному стечению обстоятельств Эйткен стал четвёртым, а Гиотто — пятым. Никита Мазепин по итогам стал вторым. Это сильно повлияло на общий зачёт. В условиях, что гонка не была завершена, участники получили половинные баллы. Таким образом Мик Шумахер, финишировавший третьим, в общем зачёте лишь укрепил свои позиции. В его активе 191 очко и первое место. На втором продолжает оставаться Каллум Айлотта со 169 баллами. А вот за третье место борются сразу четыре пилота, включая двух российских спортсменов: Юки Цунода, Кристиан Лундгор, Роберт Шварцман и Никита Мазепин. Так что в «Формуле-2» борьба значительно интересней, чем в «Королевских гонках». Но наблюдать советуем за всем.