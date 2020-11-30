Кадыров предложил Тайсону и Джонсу провести реванш в Грозном

https://static.news.ru/photo/6c00b2a6-32fc-11eb-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего в Грозный. Он предложил им провести реванш в столице ЧР.

Тайсон и Джонс провели выставочный бой по специальным правилам, показав, что несмотря на возраст, они оба находятся в великолепной форме. 54-летний Тайсон для этого боя сбросил 25 килограммов. И хотя он доминировал на ринге, исход поединка был признан ничейным, что вызвало негодование обоих боксёров. Железный Майк заявил, что этот бой надо повторить,

После непревзойдённого Мухаммада Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Поединок с Джонсом показал, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему. Нашему брату Майку обязательно надо провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном, — написал Кадыров в Instagram.

Майк Тайсон, напомним, стал единственным боксёром в истории, кто смог защитить титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе шесть раз подряд. 51-летний Рой Джонс — младший — бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях. Также американец с российским паспортом являлся абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Тайсон незадолго до поединка с Роем Джонсом — младшим употребил марихуану. По словам Тайсона, он делал это и раньше во время своих выступлений.