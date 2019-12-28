https://static.news.ru/photo/5459704a-2adb-11ea-a43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы, которые рассказывают о допинге в российском спорте, признались, что им не раз угрожали убийством.

Семье пришлось за всё время проживания в США шесть раз менять место жительства. Степановы стараются не обнародовать свою дислокацию, так как боятся, что их могут убить.

В Интернете не раз писали, что нас хотят убить за наши высказывания в адрес российского спорта. Но в Америке мы участвуем себя в безопасности и не собираемся отсюда уезжать, - приводит слова Юлии Степановой The New York Times.

Поддержку чете Степановых оказывает Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее NEWS.ru писал, что ВФЛА собирается дать ответ на письмо Ласицкене и Шубенкова 30 декабря.