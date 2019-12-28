https://static.news.ru/photo/a7e2c674-2a38-11ea-8989-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) 30 декабря отправит ответ на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова.

Ответ на открыто​е письмо спортсменов будет направлен в понедельник, — цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.