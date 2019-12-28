https://static.news.ru/photo/e3309866-2a2c-11ea-b03f-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответу по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря.

Члены комиссии спортсменов ВФЛА Сидорова, Шубенков и Ласицкене также отметили, что хотели провести заседание перед Новым годом, однако на днях появилась информация о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя комиссии спортсменов, а 28 декабря с сайта ВФЛА исчез состав комиссии.

Полную версию письма, направленного в ВФЛА, легкоатлеты опубликовали в социальных сетях.

Ранее президиум ВФЛА принял решение уйти в отставку 28 февраля, писал NEWS.ru.