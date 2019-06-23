Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Франции — восьмой по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят («Торо Росо») финишировал 14-м.
Второе место изначально занял финн Валттери Боттас («Мерседес»), бронза — у пилота команды «Феррари» Шарля Леклера из Монако.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.