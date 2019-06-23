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Российский этап международного внедорожного ралли «Шёлковый путь — 2019» стартует в начале июля на площади Графа Сперанского в центре Иркутска. Для участия в гонке по маршруту Россия — Монголия — Китай зарегистрировались пилоты из 36 стран.

Всего в мероприятиях, связанных с ралли, примут участие представители 43 государств. Ожидается, что 6 июля на старт российского этапа в Иркутске выйдут более 250 автомобилей различных типов, а также около...