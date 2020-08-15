Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/9eae2396-df05-11ea-bafc-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/XPB Images/Global Look Press

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат квалификации 6 этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании. Самый быстрый круг действующего чемпиона мира в «королевском» дивизионе — 1 мин. 15,584 сек.

Второй результат показал его партнёр по команде — финн Вальттери Боттас (отставание — 0,059 сек.), замыкает тройку «самых быстрых» пилотов голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,708 сек.).

Гонщик из РФ команды «Альфа Таури» Даниил Квят завершил квалификацию на 12-й строчке (+1,608). Его партнёр — француз Пьер Гасли — приехал 10-м (+1,552). Гран-при состоится на гоночной трассе «Барселона — Каталунья» 16 августа 2020 года.

Накануне мексиканский пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получил отрицательный тест на коронавирус. В Международной автомобильной федерации (FIA) подтвердили, что 30-летний пилот может вернуться в паддок для участия в Гран-при Испании уже в эти выходные. Ближайший Гран-при Испании пройдёт в этот уик-энд в Барселоне.

В конце июля 2020 года официальный портал «Формулы-1» объявил об отмене Гран-при в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Решение руководства королевских гонок связано с переменчивым характером продолжающейся вспышки COVID-19, местными ограничениями и необходимостью обеспечить безопасность. Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия), писал NEWS.ru.