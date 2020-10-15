«Формула-1» без Квята, но с Мазепиным и Шварцманом

Всего шесть гонок остаётся до конца чемпионата «Формулы-1», интриги за чемпионский титул уже нет — Льюис Хэмилтон давно с ухмылкой машет своим преследователям. Но вот составы команд на следующий сезон пока не определены. NEWS.ru разбирается, кто где может оказаться.

Хэмилтона сватают в «Феррари» к Шарлю Леклеру

Главная британская звезда, сравнявшаяся с Михаэлем Шумахером по всевозможным рекордам, Льюис Хэмилтон всё ещё не определился с командой, даже несмотря на то, что семимильными шагами приближается к заключению нового соглашения с «Мерседесом». Да и немецкая «конюшня» сейчас находится на вершине, руководство предоставляет своим пилотам всё, чтобы они были непобедимы. Только вот в спину «серебряным стрелам» дышит «Феррари». «Скудерия» уже встречалась с шестикратным чемпионом мира, и вряд ли руководство просто хотело просто спросить «как дела». И если Хэмилтон отдаст предпочтение итальянской команде, то надо делать что-то с монегаском Шарлем Леклером, который является первым пилотом концерна. В теории, если Шарль сможет одолеть Льюиса за рулём одинаковой машины, для него это станет огромным плюсом к репутации.

Сразу два россиянина в «Формуле-1»

Американская «Хаас» последние сезоны находится в настоящем хаосе. Руководство уже не скрывает, что рассматривает варианты обновления команды. И, по слухам, первым может быть россиянин Роберт Шварцман, который дебютирует за «Феррари» в тренировочных заездах в Абу-Даби 11 декабря. Но захочет ли сам пилот менять более или менее стабильную «Скудерию» на тонущий «Хаас»? «Феррари» возлагает на молодого гонщика большие надежды, даже несмотря на то, что в последних гонках сезона-2020 в «Формуле-2» россиянин в составе команды «Према Рейсинг» не поднимался на подиум. Но мы напомним, что Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года.

Вторым пилотом может стать Никита Мазепин, особенно после встречи его отца Дмитрия (основного владельца и председателя совета директоров «Уралхима») с Гюнтером Штайнером (руководителем «Хааса») в Сочи.

Никита Мазепин nikita_mazepin/instagram.com

Два российских гонщика, ещё и новички, будут выступать за американскую команду? Интересно, но с маркетинговой точки зрения руководство может только проиграть, учитывая нестабильные российско-американские отношения. Хотя, как мы все знаем, спорт вне политики.

Но есть ещё мексиканец Серхио Перес, на которого обращают внимание несколько команд. Чтобы не потерять хотя бы часть своих американских болельщиков (хоть кто-то близкий к США), этот переход отразился бы на ситуации менее негативно, всё же лучше, чем два юных россиянина. К тому же в следующем году место Переса в стане «Рейсинг Пойнт» займёт немец Себастьян Феттель, с которым просто невозможно конкурировать.

Перес в «Уильямс»?

Если всё-таки «Хаас» и Серхио не смогут найти консенсус, то, по информации ряда иностранных СМИ, Перес приступит к работе в «Уильямсе». Только зачем это самому спортсмену — непонятно. «Уильямс» не готов снабжать подопечных болидами, способных на борьбу даже в десятке, не говоря уже про пятёрку. Но команде это делать и не надо — руководство надеется на спонсорские вложения мексиканца, который является племянником миллиардера Карлоса Слима Элу.

Правда есть и другая информация: мексиканец может и вовсе продолжить карьеру в гонках IndyCar, а именно в команде «Мейер Шенк Рэйсинг», которая недавно была проинвестирована владельцами «Формулы-1».

За Гасли соревнуются «Ред Булл» и «Рено»

Пьер Гасли, являющийся лидером «Альфа Таури» (сестринская команда «Ред Булл»), не просто показывает неплохой сезон, местами и вовсе удивительный. Подтверждение тому — гонка в Монце, где француз оставил позади себя всех конкурентов и одержал первую победу в профессиональной карьере. «Ред Булл» всячески намерен сохранить Гасли, однако сам пилот хочет большего. Немудрено — болидам «Таури» сложно конкурировать с тем же «Мерседесом». А вот с «Рено» — вполне. После Гран-При Италии швейцарское издание Blick сообщило о переговорах представителей команды с Гасли. Руководство давно недовольно Эстебаном Оконом, для которого нынешний сезон нельзя называть выдающимся, хоть у него и не было значительных провалов. Однако Окон на фоне своего коллеги Даниэля Риккардо выглядит уж очень блекло.

Переименование «Рено» и новые лидеры

В следующем году болельщикам предстоит привыкать к новой-старой команде. «Рено» официально будет называться «Альпин», а лидером досрочно именуют испанца Фернандо Алонсо, который возвращается в «Королевские гонки» после двух лет отсутствия.

Интересно, не будет ли Окон выглядеть так же плачевно на фоне испанца? В любом случае, у француза есть несколько месяцев всё взвесить и принять наиболее правильное для себя решение.

Хюлькенберг и «Ред Булл»

Нико Хюлькенберг Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Открытием прошедшей гонки Гран-При Айфеля стал Нико Хюлькенберг, которого поддерживало большинство любителей автоспорта. Вероятно, если бы не болезнь Лэнса Стролла, мы бы ещё долго не увидели немца в увлекательной борьбе за восьмое место. После этой гонки концерн всерьёз обратил внимание на Хюлькенберга, который заменит Алекса Албона. Именно он показал, пожалуй, свой худший результат в Германии. Несмотря на то, что раз ему всё-таки удалось подняться на пьедестал, он довольно часто допускает ошибки, которые не на что списать.

Если Албон продолжит работать в том же ключе, то Хюлькенберг легко станет новым напарником Макса Ферстаппена, а тайца отправят в «Альфа Таури» — вторую команду «Ред Булла» — к японцу Юки Цуноде.

Цунода вместо Квята

Слухи об уходе Даниила Квята из «Альфа Таури» витают в воздухе на протяжении нескольких месяцев. Руководство всё ещё не продлевает с российским гонщиком контракт, а Квят, в свою очередь, оправдывает это логической концепцией — команда от гонки к гонке пока наблюдает за пилотом.

Только вот непоколебимое спокойствие Квята японским ветром потихоньку сдувает новость об окончательном решении заменить его на Цуноду. В случае, если трансфер состоится, то тот самый Албон станет неплохим учителем для юного азиатского дарования.

Шумахер всё ближе к «Альфа Ромео»

Пока самый очевидный переход — Мика Шумахера. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля должен был дебютировать в тренировочной гонке девятого октября в Германии за «Альфа Ромео», но в Айфеле поднялся такой туман, что заезд вынуждены были отменить.

Тем не менее больше 21-летнему спортсмену в «Формуле-2» нечего делать, он доказал там всё, что только возможно.