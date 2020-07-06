Эксперт назвал акцию с преклонением колена показухой в «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/3703b4a8-bf80-11ea-9b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Charles Coates/Global look Press

Специалист по автоспорту Игорь Ермилин прокомментировал акцию гонщиков «Формулы-1» с преклонением колена перед началом гонки на Гран-при Австрии.

Не понимаю, при чём здесь «Формула-1​» и расизм. Здесь расизма нет. Эта акция — некий тренд, при этом несколько глупый. Гонщики встали на колено, но, на самом деле, это показуха, — цитируют Ермилина РИА Новости.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Ермилин отметил, что тот поступил правильно.

Помимо Квята колено также не преклонили гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс — младший и Антонио Джовинацци. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

Ранее сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета, писал NEWS.ru.