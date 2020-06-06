Жителям Пекина выдадут ваучеры для покупки товаров на $1,7 млрд

https://static.news.ru/photo/eb4b53c8-a7dc-11ea-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Global Look Press

Потребительские ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (около $1,71 млрд) выдадут жителям Пекина власти китайской столицы. Такие меры приняты, чтобы оживить потребительскую активность после спада из-за пандемии коронавируса.

Объём розничных продаж потребительских товаров в Пекине с января по апрель снизился на 20,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg. Ваучеры можно использовать для покупок в Интернете и в обычных магазинах — как в продовольственных, так и в узкопрофильных, в том числе для в тех, где предлагаются товары для туризма и спорта.

Ваучеры действительны в течение 14 дней.

Выдавать их начали 6 июня. Таким образом Пекин присоединился к десяткам других китайских городов, где подобная мера уже введена. По меньшей мере, 50 городов страны распространили ваучеры на сумму более 6 млрд юаней (примерно $500 млн).

Что касается покупательской активности россиян, то в конце мая она начала расти впервые с момента введения в стране режима самоизоляции. Люди покупают товары и потребляют услуги в привычном режиме. Вместе с тем, в Москве восстановление происходит медленнее. Как писал NEWS.ru, это связно с более строгими, чем в других регионах, ограничениями.