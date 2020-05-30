Потребительская активность россиян выросла впервые с начала карантина

https://static.news.ru/photo/4d1c232c-a231-11ea-90de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупательская активность россиян в столице и крупных городах начала расти впервые с момента введения в стране ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выяснилось в результате проведённого Сбербанком исследования.

По состоянию на 28 мая индекс потребительской активности в столице достиг значения 54 из 100, это означает, что люди покупают товары и потребляют услуги в привычном режиме. При этом в Москве показатель восстанавливается медленно. Вероятно, это связно с более строгими, чем в других регионах, ограничениями, передаёт РБК. В Санкт-Петербурге индекс покупательской активности достиг показателя 62, а в Омске — 83.

Отмечается, что индекс учитывает не столько объём продаж, сколько количество торговых точек и учреждений, в которых россияне тратят деньги. Чем их больше (такси, кафе, спортзалы, салоны красоты, супермаркеты, дома быта), тем выше индекс.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил также, что индикатор экономической активности достиг 79% от «доковидного» уровня, но часть экономики (непродовольственная розница, общепит и туризм) находится в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.