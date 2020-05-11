За участие в митинге в Гонконге задержаны около 200 человек

Около 200 участников антиправительственных акций протеста, проходивших в Гонконге 10 мая, задержаны полицейскими.
Об этом сообщает портал «Сянган линъи». Сотни демонстрантов собрались в нескольких торговых центрах по всему городу, однако полиция заставила их разойтись, так как они нарушали правила социального дистанцирования.
Однако в районе Монгкок в материковой части города участники акций протеста вышли на улицу, где пытались раскидать мусор по проезжей части и поджечь его. В результате полицией было задержано порядка 200 человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотни человек вышли на продемократические акции протеста в Гонконге. Местной полиции удалось пресечь мероприятия. Среди участников преимущественно были молодые люди. Они вели себя мирно и пели гимны протестного движения.
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