За участие в митинге в Гонконге задержаны около 200 человек

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Около 200 участников антиправительственных акций протеста, проходивших в Гонконге 10 мая, задержаны полицейскими.

Об этом сообщает портал «Сянган линъи». Сотни демонстрантов собрались в нескольких торговых центрах по всему городу, однако полиция заставила их разойтись, так как они нарушали правила социального дистанцирования.

Однако в районе Монгкок в материковой части города участники акций протеста вышли на улицу, где пытались раскидать мусор по проезжей части и поджечь его. В результате полицией было задержано порядка 200 человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотни человек вышли на продемократические акции протеста в Гонконге. Местной полиции удалось пресечь мероприятия. Среди участников преимущественно были молодые люди. Они вели себя мирно и пели гимны протестного движения.