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В Японии обеспокоились развитием военных технологий России и Китая

14:58, 11 августа 2021
В Японии обеспокоились развитием военных технологий России и Китая Фото: jmube/flickr.com
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Японский военный аналитик Масаи Сайто выразил обеспокоенность по поводу совместных разработок искусственного интеллекта Россией и Китаем для военных нужд. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Россия занимается разработкой автономных боевых аппаратов, способных действовать на любых театрах боевых действий. Эксперт отмечает, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил о запуске производства первых образцов боевых роботов. Кооперация России и Китая в вопросе форсированного развития искусственного интеллекта вызывает беспокойство со стороны США. По мнению Сайто, Пентагон понял, что американским военным технологиям брошен вызов. Там уверены, что совместные разработки Москвы и Пекина направлены исключительно против НАТО.

Ранее сообщалось, что в США дана оценка развёртыванию Россией производства автоматизированных боевых комплексов. Американский военный эксперт отметил, что Вооружённые силы России планируют полностью заменить человека в воздушном бою и в ряде наземных задач, как, например, антитеррористические или сапёрные. Робот «Уран-9» как раз спроектирован для этих целей. Машина обладает всем спектром вооружения и прочих средств, которые позволяют применять аппарат во множестве боевых ситуаций.

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