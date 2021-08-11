В Японии обеспокоились развитием военных технологий России и Китая

Японский военный аналитик Масаи Сайто выразил обеспокоенность по поводу совместных разработок искусственного интеллекта Россией и Китаем для военных нужд. Об этом сообщает Yahoo News Japan.
Россия
Ранее сообщалось, что в США дана оценка развёртыванию Россией производства автоматизированных боевых комплексов. Американский военный эксперт отметил, что Вооружённые силы России планируют полностью заменить человека в воздушном бою и в ряде наземных задач, как, например, антитеррористические или сапёрные. Робот «Уран-9» как раз спроектирован для этих целей. Машина обладает всем спектром вооружения и прочих средств, которые позволяют применять аппарат во множестве боевых ситуаций.