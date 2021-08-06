В США оценили производство российских боевых роботов

В России идёт активное производство автоматизированных многофункциональных комплексов для нужд вооружённых сил, рассказал специалист Майкл Пек в статье для The National Interest.

По его словам, Россия планирует перейти на роботов как на основных операторов боевой техники на земле и в воздухе. Причина заключается в том, что квалифицированный оператор или пилот всё ещё не защищены на все 100%. Это показала трагедия в Сирии, когда в 2018 году российский лётчик Роман Филипов был сбит с земли, а затем погиб.

Эксперт подчёркивает, что Россия планирует замену людей на роботов-операторов, подведя итог участия ВКС и наземных служб в сирийском конфликте. Однако Пек отметил, что любая ошибка со стороны искусственного интеллекта, как «стрельба по своим», станет последним днём, когда дрону доверили работу человека.

В апреле этого года в Министерстве обороны России рассказали о первой партии боевых беспилотных машин, поступивших в войска. Автоматизированная система «Уран-9» имеет гусеничную ходовую часть, автоматическую 30 мм пушку и противотанковые ракетные комплексы. Данная техника предназначена для ведения разведки и антитеррористических операций.