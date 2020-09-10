Японец создал наклейки в виде птичьего помёта для сидений велосипедов

https://static.news.ru/photo/af97f570-f386-11ea-804c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Реога Мотоки, 29-летний японский дизайнер, создал наклейки, имитирующие помёт птиц, которые должны отпугивать велосипедных воров.

Как пишет Unilad, Мотоки разработал оригинальный стикер в рамках университетского курса дизайна и даже получил за свою задумку приз. В рамках этого проекта японец провёл исследование, выяснив, что в Стране восходящего солнца каждые 15 минут крадут один велосипед. Из более чем 35 тысяч украденных в 2018 году велосипедов 42% были должным образом пристёгнуты. Это побудило Мотоки на создание нового средства против воров.

Дизайнер провёл эксперимент, разместив на улице тысячу непристёгнутых велосипедов с «помётным» стикером на сиденье. За пять дней ни одно из транспортных средств не было украдено. Мотоки запустил сбор средств на выпуск наклеек, рассчитывая получить 200 тысяч иен (около 141 тысячи рублей). Однако результат краудфандинговой кампании превзошёл все его ожидания — дизайнер собрал 450 тысяч иен (317 тысяч рублей).

Наклейки также можно использовать для мотоциклов. В качестве альтернативы Мотоки выпустил чехол с изображением помёта.

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