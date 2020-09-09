Женщины запустили новый тренд на «голые» велосипедки

https://static.news.ru/photo/a95836ce-f34b-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Популярные интернет-пользовательницы запустили новую моду на шорты-велосипедки телесного цвета.

Особую популярность приобрели шорты модели Force Scrunch, стоимостью $52 (3900 рублей). В соцсетях это предмет одежды прозвали «голым» из-за расцветки, создающей иллюзию голых ног.

Блогеры и модели предпочитают сочетать модные велосипедки с кроп-топами, футболками, толстовками, туфлями на каблуках или кроссовками. Некоторые демонстрируют тренд в сочетании с рубашками, оверсайз-пиджаками и вязанными кардиганами.

Фото в популярном образе в том числе разместила Ким Кардашьян. Известный блогер Шана Мошен показала сочетание шорт с укороченной толстовкой, а пользовательница ominamichelleboutique — с чёрным коротким топом и туфлями на высоком каблуке в тон, передаёт Daily Mail.

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