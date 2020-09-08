Главное — харизма: эксперты рассказали о современных идеалах красоты

9 сентября отмечается Международный день красоты. За последние 50 лет стандарты в этом вопросе серьёзно менялись. Например, в 60-е годы в России были популярны женщины в теле, с пышными волосами и в цветастых платьях. В 90-е самой прекрасной считалась худощавая дама в джинсах и со стрижкой «под мальчика». В последние годы, во многом благодаря социальной сети Instagram популярен образ девушки с большими губами, идеально прорисованными бровями, выраженными бёдрами, прокачанными мышцами. Эксперты сообщили, что и этот тренд уже сходит на нет. Какая женщина сегодня считается красивой, NEWS.ru узнал у экспертов beauty-индустрии и психологов.

Социальная сеть Instagram заполнена профилями представительниц прекрасного пола с ухоженной внешностью. У них идеальные локоны, широкие, прорисованные брови, гладкая кожа и увеличенные губы. «Никакого отношения к современной моде такие образы уже не имеют», сообщил в беседе с NEWS.ru cтилист Владислав Лисовец. Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой в первую очередь отличает внутренняя харизма, которая выражается во взгляде, улыбке, чертах характера.

Сейчас западные блогеры популяризируют естественность: мало накрашенные лица, морщины, естественный размер губ. Внешность инстамоделей — это уже антитренд. Но понятно, что Россия всегда жила по своим законам, и для многих такие образы по-прежнему актуальны, особенно в глубинке. Но и туда дойдут новые веяния. Владислав Лисовец стилист стилист

Также в России и в мире проходит мода на идеальную фигуру, сообщает Лисовец. Модели plus-size — явное тому подтверждение. Современная красивая женщина не мучает себя диетами и может позволить отойти от параметров 90*60*90. Единственный тренд, который сохраняется — разумное увлечением спортом.

Люди просто устали делать из себя тех, кем они не являются. Выглядеть идеально — это огромный труд. Женщины захотели расслабиться и заняться другими делами, не связанными с внешностью, — пояснил Лисовец.

pixabay.com

Сейчас в модной индустрии появился тренд на так называемую «эксклюзивность», когда во внешности девушки есть какая-то особенность, например, интересный прищур или родинка, сообщила в беседе с NEWS.ru beauty-блогер Елена Крыгина. Даже явные отклонения от стандарта считаются интересными и красивыми. Также эксперт отметила тренд на «нивелирование эйджизма».

Красивой может считаться женщина в любом возрасте. Если раньше представить, что 50-летняя модель появится на обложке журнала, было сложно, то сейчас даже 70-летние появляются в глянце. Елена Крыгина beauty-блогер beauty-блогер

Если в 90-е годы прослеживался тренд на женщин с мужскими фигурами и одетых без привязки к гендеру, то сейчас акценты сместились в сторону женственности, сообщает в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова. Причина тому — особенности времени. Если 25 лет назад женщинам приходилось выживать, то сейчас среда обитания стала более благоприятной. Поэтому пришла мода на материнство, многие успешные блогеры — многодетные мамы. По мнению эксперта, в настоящее время актуальны черты, которые указывают на то, что женщина здорова, может выносить, родить и выкормить ребёнка.

Например, густые брови защищают глаза от капелек пота, а значит сохраняют их. Пышные волосы говорят о том, что женщина может согреть себя и ребёнка. Широкие бёдра указывают на общую фертильность. Модные платья с завышенной талией и намеком на предполагаемую беременность в этой же категории. Людмила Полянова психоаналитик, директор психологического центра «Личность» психоаналитик, директор психологического центра «Личность»

Психолог согласилась с коллегами, что мода на излишнюю ухоженность в России и в мире сходит на нет. Тренд последних лет — быть холёным, хорошо одетым, но иметь морщины и выглядеть на свой возраст. Постепенно он дойдёт до всех слоёв населения.