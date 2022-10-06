Возросло число погибших в результате стрельбы в детсаду в Таиланде Число погибших в результате стрельбы в детсаду в Таиланде увеличилось до 36

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Число погибших в результате стрельбы в детском саду в провинции Нонгбуалампху на севере Таиланда увеличилось до 36, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции. Из них 22 — дети: 19 мальчиков и 3 девочки. Это нападение стало крупнейшим в истории страны.

Число погибших в результате стрельбы в яслях в провинции Нонгбуалампху на севере Таиланда увеличилось до 36, из них 22 — это дети: 19 мальчиков и 3 девочки, — сообщает агентство.

Стрельбу в детском саду устроил 34-летний бывший сержант полиции Панью Камраб. Его личность удалось установить по автомобильному номеру, оставленному на месте преступления.

Преступник покончил с собой. Также он убил жену и детей. Полицейские обнаружили тела в их доме.