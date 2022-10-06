Раскрыта личность устроившего стрельбу в детском саду в Таиланде Стрельбу в детском саду в Таиланде устроил 34-летний бывший сержант полиции Панью Камраб

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Стрельбу в детском саду на севере-востоке Таиланда устроил 34-летний бывший сержант полиции Панью Камраб, пишет BBC со ссылкой на местную полицию. Его личность удалось установить по автомобильному номеру, оставленному на месте преступления.

Тайская полиция ранее на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) идентифицировала стрелявшего как 34-летнего Панью Камраба. Они сказали, что он уехал из детского сада на белом пикапе, — говорится в сообщении.

По данным газеты Khaosod, мужчина поступил на госслужбу в 2012 году. В 2019-м он перешел на работу в полицейский участок. В то время у Камраба начались проблемы с возлюбленной, он стал злоупотреблять наркотиками.

Он не подчинялся приказам начальства при исполнении служебных обязанностей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Камраб стрелял в животных. Из-за неподобающего поведения мужчина был уволен со службы, отмечает издание.

Ранее на северо-востоке Таиланда 34 человека погибли в результате стрельбы в детском центре. Среди жертв есть как дети, так и взрослые.

Преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой. Также он убил жену и детей. Полицейские обнаружили тела в их доме.