Напавший на детский сад в Таиланде покончил с собой

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Преступник, устроивший массовую стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, покончил с собой, сообщает BBC. Отмечается, что преступник, который в результате нападения убил 34 человека, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

По данным BBC, стрелок также убил свою жену и детей. Полицейские обнаружили тела в их доме, который сначала сочли пустым.

Стрелявшего, бывшего сотрудника полиции, нашли мертвым. Он застрелился. Также говорят, что он убил свою жену и детей, — говорится в сообщении.

На северо-востоке Таиланда 34 человека погибли в результате стрельбы в детском центре. Отмечается, что среди погибших есть как дети, так и взрослые. В результате ЧП погибли 22 ребенка.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей оставались 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.