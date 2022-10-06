В Таиланде 34 человека погибли в результате нападения в детском центре

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Королевская полиция Таиланда

На северо-востоке Таиланда 34 человека погибли в результате стрельбы в детском центре, сообщает газета Khaosod. Отмечается, что среди погибших есть как дети, так и взрослые. Нападавшим мог быть бывший полицейский, сейчас ведется его розыск. Все правоохранительные ведомства страны подняты по тревоге, чтобы принять меры и задержать стрелка.

Преступником мог быть полицейский, который был уволен с гражданской службы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП погибли 22 ребенка, в общей сложности погибли 34 человека.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей оставались 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.