Власти Японии из-за пандемии планируют ввести режим ЧС в префектуре Окинава

https://static.news.ru/photo/1b22a6fc-d31e-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавирусной инфекции будет введён в префектуре Окинава на юге Японии, заявил в ходе пресс-конференции губернатор Дэнни Тамаки.

Мы вводим режим ЧС в префектуре Окинава для предотвращения распространения нового коронавируса. Он будет действовать с 1 по 15 августа, — сообщил Тамаки, слова которого приводит ТАСС.

По состоянию на 31 июля 2020 года в префектуре Окинава зарегистрировано 324 случая заражения COVID-19, от заболевания скончались семь человек.

Режим чрезвычайной ситуации был введён в Токио и прилегающих к нему префектурах 8 апреля. Уже 16 апреля власти Японии приняли решение расширить его на всю территорию страны — вместе с тем режим ЧС был продлён до 31 мая. Тем не менее 14 мая японское правительство объявило о досрочном снятии режима в 39 из 47 префектур. Спустя неделю были отменены ограничительные меры в Киото, Осаке и Хёго. 25 мая режим был снят в оставшихся префектурах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 303 253 человека, умерли 673 284, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 495 015), далее идут Бразилия (2 610 102) и Индия (1 638 321).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19.

Медики выявили 5482 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество заражённых достигло 839 981. Также специалисты за минувшие 24 часа вылечили 8755 граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа. За всё время пандемии выздоровели 638 410 жителей РФ.

Кроме того, за последние сутки скончался 161 россиянин. Всего в стране количество летальных исходов COVID-19 достигло 13 963, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратное введение вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, формирует длительный иммунитет на срок до 2 лет.