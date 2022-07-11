Власти Китая подтвердили случай заболевания холерой в Ухане

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Китайские эпидемиологи подтвердили информацию о заболевании одного человека холерой в Уханьском университете, пишет ТАСС со ссылкой на данные комитета здравоохранения муниципального района Учан. Источник заболевания пока не обнаружен, специалисты центра провели дезинфекцию в помещениях университета.

Основными симптомами пациента были диарея и повышенная температура, в настоящее время он находится на лечении, — сказано в сообщении.

О предполагаемом случае заболевания холерой в Ухане сообщил китайский информационный портал «Тяньму синьвэнь». По его данным, больной был выявлен в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Все проживавшие в здании студенты были направлены на тестирование.

13 мая в Роспотребнадзоре заявили, что Россия готова к потенциальной эпидемии холеры, так как в стране достаточное количество вакцин против данного заболевания. Вакцинация от этого недуга в РФ пока нецелесообразна.