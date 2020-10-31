Власти Индонезии осудили атаки во Франции

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Президент Индонезии Джоко Видодо осудил террористические атаки во Франции на религиозной почве, но также предостерёг французские власти от высказываний, которые оскорбляют мусульман и провоцируют религиозную рознь.

Свобода слова, которая наносит ущерб религиозным ценностям и символам религии, настолько неправильна, что её нельзя оправдывать, её необходимо пресекать, — приводит слова индонезийского лидера Reuters.

В то же время он добавил, что нельзя связывать религию и террористические нападения, которые, вне зависимости от мотивации нападавших, остаются терактами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей. Французский лидер столкнулся с острой критикой мусульман по всему миру за риторику в отношении ислама.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. В стране происходят и другие акты агрессии со стороны радикальных мусульман, недовольных политикой Макрона.