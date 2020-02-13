https://static.news.ru/photo/a1f216d6-4e58-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Mijangos/AFLO/Global Look Press

В японской префектуре Канагава скончалась заражённая коронавирусом 80-летняя женщина. Этот случай стал первым зафиксированным в Стране восходящего солнца летальным исходом среди пациентов с COVID-2019, заявил глава Минздрава.

Кроме того, в Токио коронавирус был диагностирован водителю такси. По его признанию, один из пассажиров, которого он перевозил, был похож на китайца.

Всего в Японии подтверждено 248 случаев заражения вирусом, вспышка которого произошла в Китае. Среди заболевших — 219 пассажиров круизного судна Diamond Princess.

Ранее NEWS.ru писал, что покинуть корабль раньше запланированного срока разрешат пожилым пассажирам.