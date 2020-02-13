В японской префектуре Канагава скончалась заражённая коронавирусом 80-летняя женщина. Этот случай стал первым зафиксированным в Стране восходящего солнца летальным исходом среди пациентов с COVID-2019, заявил глава Минздрава.
Кроме того, в Токио коронавирус был диагностирован водителю такси. По его признанию, один из пассажиров, которого он перевозил, был похож на китайца.
Всего в Японии подтверждено 248 случаев заражения вирусом, вспышка которого произошла в Китае. Среди заболевших — 219 пассажиров круизного судна Diamond Princess.
Ранее NEWS.ru писал, что покинуть корабль раньше запланированного срока разрешат пожилым пассажирам.
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