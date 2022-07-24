В Японии проснулся вулкан Сакурадзима На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Фото: Martin Rietze/moodboard/Global Look press

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима, сообщает главная метеорологическая служба страны. Вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 километра. В находящемся поблизости городе Кагосима уровень опасности повышен до максимального. Метеорологи сообщили о риске падения крупных вулканических камней в радиусе трех километров от кратера, где расположен город.

10 июля вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, дважды выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в семи километрах от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.