Приблизительно 75 тысяч квартир и частных домов остались без электроэнергии в городе Осака в Японии. Об этом
Отмечается, что электроэнергия отключилась из-за аварии. В результате этого не горели светофоры, нарушилось транспортное сообщение метро и электропоездов, а также остановились лифты.
В агентстве сообщают, что пострадавших нет, а ситуация в городе постепенно налаживается.
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские учёные создали генератор, который способен из одной капли воды выработать энергию, достаточную для работы ста светодиодных лампочек. Энергия образуется за счёт трения падающих капель о тефлоновую поверхность.
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