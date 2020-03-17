https://static.news.ru/photo/dc2e0bdc-680e-11ea-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kami/imageBROKER.com/Global Look Press

Приблизительно 75 тысяч квартир и частных домов остались без электроэнергии в городе Осака в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство «Киодо».

Отмечается, что электроэнергия отключилась из-за аварии. В результате этого не горели светофоры, нарушилось транспортное сообщение метро и электропоездов, а также остановились лифты.

В агентстве сообщают, что пострадавших нет, а ситуация в городе постепенно налаживается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские учёные создали генератор, который способен из одной капли воды выработать энергию, достаточную для работы ста светодиодных лампочек. Энергия образуется за счёт трения падающих капель о тефлоновую поверхность.