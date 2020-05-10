В Сингапуре из-за коронавируса в парк выпустили робота

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Четвероногий робот вышел на тестовое патрулирование одного из парков Сингапура, где призывает посетителей соблюдать социальную дистанцию в связи с действующими в стране ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.

Устройство оснащено камерами, которые могут собирать информацию о количестве посетителей парка. Это делается для того, чтобы власти смогли корректировать число жителей одновременно находящихся в одном месте. Робот не имеет возможности распознавать лица, соответственно не может замечать нарушителей режима карантина, а также не собирает персональную информацию.

Главной задачей является напоминание посетителям о необходимости соблюдения социальной дистанции, — цитирует ТАСС заявлении местного совета по национальным паркам.

По его словам, робот будет передвигаться па парку в течение двух недель. Всё это время его будет сопровождать сотрудник ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что российские разработчики представили робота «Юниор», способного дезинфицировать помещения в автономном режиме. Он может работать под управлением оператора, что позволяет обеспечить безопасность персонала в условиях риска заражения. «Юниор» способен перемещаться на гусеничном ходу или на колёсах, а его грузоподъёмность составляет 50 кг.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.