В Сингапуре директор компании убил беременную жену из-за финансового отчета В Сингапуре на семь лет осудили мужчину, убившего беременную жену из-за отчета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сингапуре управляющий директор тренинговой компании Дэвид Брайан Чоу Квок-Хун, получив неточный финансовый отчет, убил свою беременную жену, чтобы «спасти» семью от кредиторов, пишет Channel NewsAsia. Его приговорили к семи годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство. Смягчающими обстоятельствами признали тревогу и депрессию, которыми он страдал в момент преступления.

В январе 2022 года Чоу обнаружил, что в отчетах о финансовом состоянии значатся необычайно низкие показатели и попросил одного из сотрудников все перепроверить. Бухгалтерия подтвердила точность цифр. Однако позже, во время расследования, выяснилось, что отчет все же содержал ошибки.

Мужчина начал беспокоиться о возможных последствиях, он опасался, что его и его жену, а также их неродившегося ребенка начнут преследовать из-за долгов. При этом члены семьи поддерживали его и пытались помочь справиться со стрессом. Отец даже отправил Чоу к психиатру после того, как сын начал страдать бессонницей, видеть страшные образы, а также задумываться о суициде. Подсудимый почувствовал, что должен что-то предпринять, и решил убить жену. Таким образом он намеревался спасти ее и их будущего ребенка, чтобы они «попали в рай», пока он будет убивать себя, утверждает обвинение.

Ночью управляющий директор нанес множество ударов ножом своей супруге, а затем предпринял неудачную попытку самоубийства. После этого он понял, что его отец может приехать к нему домой и попасть по подозрение в убийстве, поэтому Чоу сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Врачебная экспертиза признала, что Чоу страдал тревожным и депрессивным расстройствами. Обвинение требовало для него от девяти до 12 лет лишения свободы, но в итоге мужчину приговорили к семи годам тюрьмы, приняв во внимание его состояние, хорошие отношения с супругой и маловероятность повторного преступления.

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