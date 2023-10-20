Убившему брата и бабушку приемному сыну Намина избрали меру пресечения СК России: Роман Микоян арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО

Суд избрал меру пресечения приемному сыну музыканта Стаса Намина Роману Микояну, который убил младшего брата и бабушку, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО.

По ходатайству следователя судом 39-летнему москвичу, обвиняемому в совершении двойного убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18.12.2023, — указано в сообщении.

Микояна доставили в суд 20 октября. В Сети опубликовали видео, как мужчина пытался скрыть руками лицо и отказывался отвечать на вопросы журналистов.

О двойном убийстве в семье известного музыканта стало известно накануне. Тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна нашли на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района.