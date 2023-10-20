Приемного сына Стаса Намина доставили в суд после двойного убийства SHOT: Романа Микояна доставили в суд после признания в убийстве брата и бабушки

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Роман Микоян

Telegram-канал SHOT сообщил, что приемного сына рок-музыканта, лидера группы «Цветы» Стаса Намина Романа Микояна привезли в суд после двойного убийства. По данным канала, мужчина игнорирует журналистов и пытается скрыть от прессы лицо.

Микояна обвиняют в убийстве 85-летней бабушки Полины Ткаченко и младшего брата Артема. По данным канала, Роман совершил преступления после того, как принял наркотические вещества. Расправившись с родственниками, мужчина некоторое время лежал на полу и рассуждал о боге. Микоян признался в совершенном, но при этом говорил, что не помнит как напал на близких. Когда он пришел в себя, то вызвал скорую помощь, надеясь, что брата и бабушку еще можно было спасти.

Следственный комитет предъявил Микояну обвинение в двойном убийстве. На допросе мужчина сказал, что мотивом преступления стал давний семейный конфликт.

Ранее в пресс-службе Центра Стаса Намина рассказали, что в прошлом приемный сын музыканта несколько раз подозревался в убийствах, а также был склонен к азартным играм и агрессии. Отмечается, что Намин много лет не общался с матерью Романа и с ним самим, потому что не одобрял образ жизни пасынка и методы его воспитания.