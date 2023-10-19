Представители Намина раскрыли личность убийцы его тещи и сына Представители Намина: в прошлом Микояна уже подозревали в убийствах

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Роман Микоян

В прошлом Романа Микояна несколько раз подозревали в убийствах, он также склонен к азартным играм и агрессии, сообщили в пресс-службе Центра Стаса Намина, чей комментарий приводит MK.RU. Отмечается, что музыкант много лет не общался с матерью Романа и с ним самим, потому что не одобрял образ жизни пасынка и методы его воспитания.

В действительности, он (Роман Микоян. — NEWS.ru) никогда не был усыновленным [Стасом Наминым], и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам, — сказано в сообщении.

Представители Намина отметили, что подозреваемый в двойном убийстве Роман всю жизнь нигде всерьез не работал — он страдал высокомерием и ненавистью к людям, жестокостью и наркозависимостью. В свою очередь убитый Артем был великолепно образованным и воспитанный человеком, который в силу присущей ему доброты жалел своего сводного брата и не прерывал с ним связь.

Ранее в Московской области были обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Стаса Намина. 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна могли убить ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. По подозрению в преступлении задержан пасынок Намина Роман Микоян, он сам вызвал полицию.

Предположительно, первой жертвой стала бабушка. Зарезав ее, злоумышленник позвонил брату Артему. Когда тот приехал, он нанес ему несколько ножевых ударов, от которых молодой человек скончался. При этом выяснилось, что Микоян уже проходил по делу о смертельном ДТП в Москве. Так, в 2007 году сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил учительницу математики на пешеходном переходе. Его приговорили к двум годам условно.

Бывшая жена Намина Анна Исаева рассказала, что музыкант давно не общался с пасынком. А самого Микояна описала как странного и нестабильного психически. Исаева также отметила, что Роман имеет к своему отчиму очень опосредованное отношение — он сын первой жены Намина от предыдущего брака.